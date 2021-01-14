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Гривню не остановит даже локдаун: у Зеленского дали оптимистический прогноз

14 января, 16:31

Сергей Мартынец

Олег Устенко объяснил, что влияет на курс валют в Украине и почему не стоит волноваться

Укреплению гривни не помешает локдаун, введенный с 8 по 24 января, поскольку многие предприятия продолжают работать, а валюта потихоньку поступает в Украину.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, передает пресс-служба ОПУ.

Он напомнил, что на 2021 год Минэкономики прогнозирует курс гривни на уровне 28,6 грн/долл., а эксперты ожидают колебаний на уровне 27-29,5 грн/долл.

"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", – сказал Устенко.

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Советник президента также объяснил, что на курс валют в Украине влияет ряд факторов:

Также Минфин привлек 17 млрд грн по размещению ОВГЗ (гособлигаций), часть из которых была номинирована в валюте.

"Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривню. Таким образом создаются основания для укрепления национальной валюты", – подчеркнул Устенко.

Тем временем эксперты рассказывали сайту "Сегодня", есть ли причины для обесценивания гривни в начале 2021 года. Аналитики говорят, что после выхода из локдауна отложенный спрос даст о себе знать.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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