Гривню не остановит даже локдаун: у Зеленского дали оптимистический прогноз

Укреплению гривни не помешает локдаун, введенный с 8 по 24 января, поскольку многие предприятия продолжают работать, а валюта потихоньку поступает в Украину.
Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, передает пресс-служба ОПУ.
Он напомнил, что на 2021 год Минэкономики прогнозирует курс гривни на уровне 28,6 грн/долл., а эксперты ожидают колебаний на уровне 27-29,5 грн/долл.
"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", – сказал Устенко.
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Советник президента также объяснил, что на курс валют в Украине влияет ряд факторов:
- состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается: растут в цене те товары, которые экспортирует Украина, а значит, станет больше валютной выручки;
- дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и будет способствовать укреплению гривни;
- приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.
Также Минфин привлек 17 млрд грн по размещению ОВГЗ (гособлигаций), часть из которых была номинирована в валюте.
"Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривню. Таким образом создаются основания для укрепления национальной валюты", – подчеркнул Устенко.
Тем временем эксперты рассказывали сайту "Сегодня", есть ли причины для обесценивания гривни в начале 2021 года. Аналитики говорят, что после выхода из локдауна отложенный спрос даст о себе знать.
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