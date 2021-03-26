Громада против властей: в Кировоградской области 23 села объявили красную зону (видео)

В одной из громад Кировоградской области люди сами объявили красную зону и ввели строгие карантинные ограничения, чтобы остановить рост числа больных ковидом. Чиновники из области назвали такое решение превышением полномочий. Что на это ответили в громаде?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юлия Бабак.

Село Субботцы и еще 22 населенных пункта в Кировоградской области – крупная громада, в которой 13 тысяч жителей. И они сами определили свою территорию "красной" карантинной зоной. Со вчерашнего дня здесь действуют строгие ограничения.

Субботцевский сельский голова Андрей Борищенко рассказывает:

"Это коллегиальное решение. Решение комиссии ТВ и ЧС – это первое. Хочу напомнить прошлый март. Когда при наличии одного больного у нас по территории ходили "космонавты" с пульверизатора обрызгивали все, что можно было обрызгивать".

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Больных ковидом в громаде уже 30. Причем 15 из них – это только за прошлые сутки. Это очень много – жалуется голова. Ведь мест в больнице не хватает. А вирус только набирает обороты. Сегодня под кабинетом семейного врача очередь. Нина Бородатая говорит, что у нее сегодня более 20 пациентов. Но половина из них лечится по телефону.

Кировоградская область сейчас в "оранжевой" зоне. Но Субботцевская громада ввела строгие ограничения. И они будут действовать как минимум до 9 апреля. В селах запрещены массовые мероприятия, не работают кафе, клубы, детские кружки.

И хотя в пятницу и субботу в селе базарный день, когда предприниматели выходят к местному универмагу, сегодня площадка пустует. Работает лишь пара лотков с продуктами. Но продавцы говорят: торговли нет.

Школьники Субботцевской громады сейчас на каникулах. По их завершении будут учиться дистанционно. Но учителя говорят: многие семьи не имеют необходимых гаджетов, поэтому онлайн-уроки – не для всех.

Учительница Субботцевской школы Нина Пичкуренко объясняет, что не все родители могут себе позволить купить детям нужную технику. А с теми, кто имеет возможность, общаются по Вайберу.

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Большинство селян носят маски. Но далеко не все в восторге от строгих ограничений, говорят:

"Это полная ерунда. Я так считаю. Потому что это обычный грипп. Переболею и все, ничего страшного. А кто должен умереть – тот умрет".

И если COVID-19 не боятся, строгие правила все равно должны соблюдать. Сельский голова говорит, что действовал согласно постановлению Кабмина. Но в областном центре решение Субботцевской громады уже назвали превышением полномочий. Однако сельский голова убедил областных чиновников в необходимости дополнительных ограничений хотя бы до 5 апреля. Те настояли, чтобы убрать из распоряжения термин "красная зона".

Напомним, с 27 марта в красной зоне окажутся Киев и 10 областей: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Черновицкая.

В желтой зоне карантина остается только Херсонская область. Остальные регионы – в оранжевой зоне.