Гройсман: Экзамен пандемией власть не прошла

В чемпионате по борьбе с коронавирусом Украина заняла бы одно из последних мест, говорит политик

В своеобразном чемпионате по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями Украина заняла одно из последних мест, так как все необходимые решения и действия или не приняты, или провалены.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Экзамен по коронавирусу украинская власть не выдержала. Все само собой как-то идет. И учитывая то, как действует правительство, как оно принимает решения, как оно их реализует, создается впечатление, что они все делают по формуле "авось", – сказал Гройсман. – В чемпионате по борьбе с коронавирусом Украина заняла бы одно из последних мест. С марта 2020 у нас было время правильно подойти к решению насущных проблем в медицине... Но генеральной линии от центральной власти не было... Все, что нужно было сделать центральной власти в медицинском аспекте, было или недоделано, либо не сделано вообще".

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Политик напомнил, что еще в апреле 2020 он обратился к правительству с предложением присоединиться к европейской инициативе по производству вакцин – не только бесплатной инициативе COVAX, но и тем программам ведущих стран мира, которые в итоге позволили начать вакцинацию еще в конце 2020 года и одновременно создать запас вакцин.

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Бывший глава правительства говорит, что в декабре-2020 европейские страны уже начинают вакцинации, а в январе- 2021 наши власти "просыпаются" и пишут письмо Европейскому Союзу: "Помогите Украине!".

"Во-первых, это непрофессионально, во-вторых, это недальновидно, в-третьих, это унизительно – крупной европейской стране ходить с протянутой рукой и просить вакцину за счет другого государства. Но они этого не понимают – сказал Гройсман. – Центральная власть провалила вакцинацию, системное тестирование, я бы сказал, что подготовка медицинской инфраструктуры провалила. И тут не вопрос к Министерству здравоохранения. Упаси бог, чтобы кто-то пытался искать крайнего в этих вопросах. Есть первое лицо – глава правительства – и он отвечает за все, все остальные коллеги ему помогают. И тут дело не в фамилии. Все, что было сделано, сделано руками городских глав, городских команд, благотворителей, волонтеров и так далее".

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной для украинцев. Ее должно оплатить государство, ведь это вопрос национальной безопасности и здоровья нации.

Он также заявил, что январский локдаун был безысходностью, а не реальным системным шагом государственной политики по поддержке экономики и людей.

Также сообщалось, что семья Гройсмана переболела коронавирусом:

Обращение Владимира Гройсмана. Источник: facebook.com/volodymyrgroysman