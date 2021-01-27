Хантавирус в Украине: что нужно делать, чтобы не заболеть

Рассказываем, как защититься от хантавируса

Случаи опасного заболевания из Китая хантавируса, который переносится грызунами, начали фиксировать и в Украине.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как защититься от хантавируса.

Так как переносчиками хантавируса являются грызуны, в первую очередь необходимо полностью исключить любые контакты с крысами и мышами, ведь чаще всего заражение происходит при контакте с ними или продуктами их жизнедеятельности (моча, слюна, помет).

Хантавирус поражает почки и может закончиться летально, поэтому при контакте с грызунами необходимо соблюдать меры безопасности. Избегайте укусов грызунов.

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Также медики советуют тщательно мыть продукты и руки, особенно после контакта с животными.

В случае если самочувствие резко ухудшилось, и появились такие симптомы как высокая температура, мелкие кровоизлияния, боль в мышцах и пояснице – стоит немедленно обратиться за помощью к врачу.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, как происходит заражение и как хантавирус определить у себя.

Также сообщалось, где были зафиксированы первые случаи хантавируса и как от него уберечься.