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Хантавирус: все, что нужно знать о редком заболевании

27 января, 00:18

Юлия Ляхова

Рассказываем, как уберечься от хантавируса

В Украине зафиксировали первые случаи редкого заболевания – хантавируса. Рассказываем, как передается инфекция и что нужно знать об этом вирусе.

По всему миру хантавирус выявляется у диких грызунов, которые переносят вирус на протяжении всей жизни через мочу и экскременты.

Где были зафиксированы случаи хантавируса?

Изначально вирус появился в Азии. По версии ученых, в Европу его принесли дикие крысы.

В марте 2020 года стало известно о первом летальном случае от инфекции – умер мужчина в Китае. Уже в ноябре появилась информация о случае заражения хантавирусом в Европе.

В Германии девушка заразилась от крысы. Группа исследователей клиники Charité подтвердила случай передачи хантавируса человеку.

О первом случае редкого заболевания в Украине стало известно в 2019 году. На днях стало известно о еще заболевшем – во Львовской области заразился мужчина. Течение болезни было тяжелым, у пациента возникли проблемы с почками. Сейчас он здоров и уже вернулся домой.

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Как передается хантавирус?

Передача инфекции происходит между грызунами. Люди заражаются в результате вдыхания испарений от выделений грызунов. Пока нет точной информации, как вирус передается от человека к человеку, однако, такие случаи фиксировались крайне редко.

Симптомы хантавируса:

Человек может умереть, если работа почек нарушится. Заболевший может не выйти из этого состояния.

Как уберечься от хантавируса?

Специалисты рекомендуют тщательно мыть продукты и руки, особенно после контакта с животными.

Напомним, житель Дрогобычского района обратился к медикам с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, боль в мышцах и пояснице. Результаты анализов подтвердили хантавирус. У него диагностировали хантавирус.

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