Харьковские трамваи будут выпускать для всей Украины, – Терехов

В Харькове будут выпускать трамваи как для для нужд города, так и для всей Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера сказал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

"Мы сегодня создаем харьковский трамвай, вместе с Александром Ярославским. Будем выпускать трамваи и для города Харькова, и для всей Украины. Такой процесс уже запущен", – сказал Терехов.

Он также прокомментировал результаты тендера по закупке для харьковского метрополитена 8 поездов, который в прошлом году выиграла китайская компания CRRC Тangshan, предоставив более конкурентное предложение, чем у Крюковского вагоностроительного завода из Кременчуга.

"Я, прежде всего, патриот города Харькова. И интересы харьковчан и инфраструктуры Харькова для меня превыше всего. По всем показателям китайская фирма выиграла. – объяснил и.о. мэра. - На сегодняшний день это один из лучших мировых производителей, который дал цену чуть ниже, на миллион, чем вагоностроительный завод кременчужский. Но это совершенно другое качество, это совершенно другой уровень, и это совершенно другие гарнтийно-эксплуатационные показатели".

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Позицию Терехова подтвердили и в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ), за средства которого проходит модернизация подвижного состава метрополитена Харькова.

В ответ на жалобу Крюковского завода, которую тот подал по итогам тендера, в ЕИБ ответили: "По критериям цены разница между этими предложениями составляла более 1 млн евро, а стоимость запасных частей и оборудования для технического обслуживания и ремонта у китайской компании была в два раза ниже, чем у другого участника торгов. В результате был определен победитель, согласованный позже с банком, – CRRC Тangshan".

Напомним, контракт на поставку восьми пятивагонных составов должен быть выполнен в течение 35 месяцев. Поезда не будут иметь перегородок между вагонами.

Ранее мы сообщали, что в Украине планируют запустить движение поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города страны.