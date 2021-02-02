Когда в Украину придет весна: харьковский сурок-прорицатель дал прогноз (фото)

В Харьковкой области на биостанции ХНУ им. Каразина вблизи села Гайдары свой прогноз на весну сделал наследственный прорицатель-метеоролог – сурок Тимка Третий. Он напрогнозировал раннюю весну.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Во время процесса предсказания Тимка выбрал сначала гирю со скакалкой, а потом дважды побежал к Ждуну.
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Отметим, с 2012 года харьковские сурки кроме погодного, дают прогноз и на злободневные темы. Так, в 2021 году Тимка Третий предсказал, как украинцам удастся побороть эпидемию коронавируса. Избавиться от инфекции поможет спорт и много терпения.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на весь 2021 год.
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