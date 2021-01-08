Год после трагедии: когда Иран заплатит за сбитый самолет МАУ

Сегодня исполнился год со дня масштабной авиакатастрофы в Иране с украинским лайнером МАУ. На борту находились 176 человек, из которых 11, включая наш экипаж, – украинцы. Через три дня руководство Ирана признало, что самолет был сбит ракетой ПВО Ирана.

Спустя год после трагедии точка в расследовании пока не поставлена, а семьи погибших так и не получили компенсаций. Почему ситуация такова – на эти вопросы сайту "Сегодня" ответили в Министерстве иностранных дел Украины.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Обсуждение размера компенсаций начнем тогда, когда будем четко понимать настоящие причины трагедии, – сообщил сайту "Сегодня" замглавы МИД Евгений Енин. – Уровень компенсаций будет зависеть от причин трагедии, уровня сотрудничества Ирана с нами, а также на основе международной практики, которая есть в этой сфере. Проект финального отчета расследования был передан Украине вечером 31 декабря, содержание документа детально изучаем, в предусмотренные конвенцией сроки (60 дней) внесем предложения и замечания. По сути документа пока не комментируем, учитывая чувствительность переговорного процесса и нормы Чикагской конвенции (конфиденциальность до утверждения отчета)".

Родственники погибших украинцев подтверждают, что за год ни разу не получали ни сведений о расследовании, ни, тем более, компенсаций.

Мать погибшего бортпроводника Игоря Матькова, Ольга Ивановна, во время нашего звонка расплакалась.

"О самом расследовании никто из властей нам ничего не сообщал, – дрожащим голосом говорит Ольга Матькова. – Я все узнаю из новостей. О компенсациях от Ирана также ничего не знаю, вопрос остается открытым, но я этим и не озадачиваюсь. Я каждую минуту плачу, идут сложные дни. Год вроде бы и быстро прошел, но моя боль не прекратится никогда. Пережить своего ребенка – этого не пожелаешь и врагу….".

Напомним, сразу после крушения лайнера в Тегеране начались антиправительственные митинги.

В конце 2020 года президент присвоил звание Герой Украины членам сбитого в Тегеране лайнера. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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