В Украине иммунитет к коронавирусу вырабатывается "диким" образом – без вакцинации.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой Борис Донской.

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По его словам, иммунитет к болезни вырабатывается, как и раньше.

"Мы должны провести социологическое тестирование в определенных категориях населения: в школах, среди детей, водителей маршруток. Сделав 5-6 тысяч исследований, мы уже будем знать, когда будет коллективный иммунитет", – отметил он.