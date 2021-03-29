Испугался вакцинации – сиди дома: в Раде предложили ограничить права украинцев

Вести обычный образ жизни должны те, кто вакцинировался и не несет угрозы другим людям, считает нардеп

Народный депутат Дмитрий Гурин после своего предложения увольнять врачей за отказ от вакцинации озвучил новую идею. Теперь он предлагает частично ограничить права тех людей, которые не хотят без уважительной причины делать прививку от COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, Украина должна брать пример с Израиля, а скоро и другие страны пойдут по этому же пути: частично ограничивать права тех, кто отказывается от вакцинации без медицинских причин.

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"Прежде всего, это посещение кафе и ресторанов, вузов, театров, спортивных и других событий, где есть скопление людей. Для такого ограничения на национальном или региональном уровне, при необходимости, может быть применена ст.64 Конституции (во время чрезвычайного положения могут вводиться некоторые ограничения для граждан). Люди, вакцинация которым противопоказана по медицинским причинам, не должны умирать, потому что кто-то боится. Если человек боится, он вправе сидеть дома", – написал Гурин.

Отметим, что другие страны уже используют подобный подход, но идут не от наказания, а от поощрения. То есть у кого есть вакцина, то у них больше возможностей. Например, в Израиле прошел концерт "только для вакцинированных".

Как сообщали новости "Сегодня", в США уже взялись за разработку собственных COVID-паспортов. Согласно плану, вакцинированные получат доступ к путешествиям, посещению концертов, спортивных и других массовых мероприятий и т.д.