Исследование соцсетей – кто и зачем пытается дискредитировать вакцинацию в Украине

Специалисты PlusOne проанализировали сообщения, касающиеся вакцины против COVID-19 в Facebook, Twitter, Telegram. Они пришли к выводу: в Украине постоянно обсуждают опасность западных вакцин. Таким образом формируют позитивный имидж российской вакцины Sputnik V. О деталях исследования "Сегодня" рассказал Максим Саваневский, управляющий партнер компании PlusOne.

Темы для обсуждений подбрасываются искусственно

Большинство тем по вакцинам в соцсетях формировались искусственно . Если исследовать начала дискуссии, то окажется, что их разжигали политики, блогеры и медиа, продвигающие пророссийские нарративы в Украине. А также бывшие чиновники, которые сейчас скрываются в России. И, собственно, российские медиа, говорит Саваневский. Распространение этих тем усиливается слаженной работой ботов.

Больше всего информационных атак направлено против вакцины Pfizer. Эта вакцина считается высокоэффективной. Ее применяют во многих странах Европы.

Манипуляции часто строятся вокруг реальных фактов, которые затем гиперболизируют, перекручивают, умалчивают о каких-то важных моментах.

Например, по словам Саваневского, пик негатива в январе связан с сообщением о смерти в Норвегии 23 человек. При этом сначала в новостях сообщалось, что умершие после вакцинации – это были люди старше 80 лет. Фактически, неясно, от чего они умерли. Может быть просто в силу почтенного возраста. Затем упоминались, что все умершие – пенсионеры. Еще позднее говорилось просто о том, что после вакцинации Pfizer умерли 23 норвежца. При этом реальные причины, которые привели к смерти этих людей, только исследуются.

Чтобы усилить страх у людей к вакцинации, придумывают истории об ужасных последствиях в Израиле. Там якобы десятки умерших и парализованных людей. И хотя каждый может легко проверить, что это неправда, но не все готовы потратить на это время.

Одна из любимых тем, которая продвигается в контексте Pfizer, то, что эта вакцина якобы меняет гены человека.

"Для человека, который имеет хотя бы базовые знания по биологии это звучит глупо. Но находятся люди, которые верят в это", – отмечает Максим Саваневский.

Один из интересных ходов борцов с европейскими вакцинами – это сочинения различных историй, рассказанных якобы врачами из Европы и США. От их имени публикуются сообщения на русском языке, в которых они по секрету рассказывают о вреде вакцин.

В сообщениях параллельно критикуются любые действия власти по закупкам вакцины и организации вакцинации. Когда стало известно, что Минздрав закупает китайскую вакцину, то критика была направлена и в ее сторону.

Еще одна особенность обсуждений в соцсетях – в Украине практически отсутствует нарратив по вакцинам. То есть, у общества нет понимания того, что вакцинация – это важно и нужно. Тогда как в других странах – наоборот.

Основным источником обсуждений тем о вакцинах стал Facebook (50%) и в последнее время растет количество упоминаний в Telegram (14%). Концентрация негатива по вакцинации в Telegram-группах существенно выше, чем в Facebook.

В Украине продвигают российскую вакцину

Если Pfizer и другие европейские вакцины описываются как опасные, то вокруг российской Sputnik V искусственно формировался положительный имидж, отмечает Саваневский. Например, часто повторяется, что это дешевая и доступная вакцина, и она может производиться в Украине.

По словам Саваневского, особенно интересно, что положительно о российской вакцине пишут даже те, кто выступал вообще против вакцинации. То есть, антивакцинаторы.

При этом негативные упоминания о Sputnik V практически отсутствуют. Саваневский утверждает, что российские власти фильтрует любые негативные последствия использования этой вакцины. Вы почти не найдете сообщений о побочных эффектах или смерти у тех, кто ею вакцинировался. Все это создает впечатление безопасности российской вакцины в противовес другим производителям.

Фото: REUTERS/David Mercado

Также в сообщениях о российской вакцине часто критикуется украинская власть, которая якобы отказывается от "лучшей в мире вакцины" в пользу европейским. При этом она ставит под угрозу жизни украинцев.

"Искусственность обсуждений в соцсетях и их масштабы свидетельствуют о целенаправленной спецоперации с целью подрыва доверия к процессу вакцинации, формированию негативного отношения украинцев к власти, усиление чувства неуверенности в завтрашнем дне", – отмечает Максим Саваневский.

Как известно, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация препаратом Covishield. Всего в первой партии было привезено 500 тыс. доз вакцины и ее уже развезли во все области. За первые два дня прививки получили 1338 человек. Читайте подробнее о вакцинации в Украине.