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Из Украины пытались вывезти старинное оружие и монеты на миллион долларов (фото)

2 марта, 04:25

Юлия Безпечная

Ценности переправляли в ЕС по почте

Служба безопасности Украины разоблачила группировку контрабандистов, которые переправляли культурные ценности на территорию Европейского Союза. При обыске изъяли подготовленную к отправке коллекцию старинных предметов на почти миллион долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрабандный товар преступники переправляли иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи, указывая в декларациях недостоверную информацию об отправке.

При обыске у контрабандистов обнаружили:

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В рамках контроля за совершением преступления, сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников, а изъятые предметы направлены на экспертизу.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

Мы также сообщали, что украинские дипломаты организовали канал контрабанды и переправляли в Евросоюз, используя официальные документы МИД, валюту, золото и табачные изделия.

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