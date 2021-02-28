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Из зимы в тропики: с 1 марта украинцы могут летать на Карибы без виз

28 февраля, 13:38

Стас Кожемякин

Гренада и другие карибские курорты отменили визы для туристов из Украины

Вопреки продолжающейся пандемии коронавируса, с 1 марта украинцы смогут посещать ряд островов в Карибском море без необходимости предварительно оформлять визу.

Об этом 28 февраля сообщил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД уточнил, что речь идет об:

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Также Кулеба напомнил, что с 1 марта украинские туристы смогут посещать Грузию. Как мы уже писали, для въезда в страну понадобится предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа. Кроме того, на третий день после прибытия путешественникам придется сдать повторный COVID-тест за свой счет.

Напомним, что Украина занимает 41 место в международном рейтинге паспортов – сейчас украинцы могут не оформлять визы для поездок в 130 стран мира. Это на две больше, чем годом ранее.

А о том, когда украинские граждане смогут снова воспользоваться безвизовым въездом в страны Евросоюза, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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