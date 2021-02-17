Избавиться от оков переживаний: Фонд Ахметова помог девочке пережить ужасы войны

В 2014-м снаряды взрывались у дома Марии Петрусенко из Северодонецка

Из-за вооруженного конфликта на Донбассе психологические травмы перенес каждый пятый ребенок. Это – последствия войны, сразу не заметные. Проявления таких расстройств могут возникнуть и спустя несколько лет после перенесенных потрясений. Почему детям войны крайне необходима поддержка?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Ростислав Сысоев.

Одноклассники считают Марию Петрусенко из Северодонецка Луганской области настоящей YouTube-звездой. Ее обзоры в соцсети набирают сотни просмотров. Девочка рассказывает, как мирную жизнь ее семьи перечеркнула война.

Мать девочки – Наталья Петрусенко – рассказывает, как рядом с их домом разрывались снаряды, взрывы раздавались почти круглосуточно. Жить в таких условиях было невозможно:

"В дом, в котором жили мои родители, было попадание, и моим друзьям в пригороде было попадание в их частный дом. В 2014 году мы были вынуждены покинуть город. К сожалению, оставаться здесь было совершенно небезопасно".

В разгар боевых действий Маше было восемь лет. Ее младшему брату – всего год. Уехав из родного города, мать пыталась защитить малышей от обстрелов и ужасных воспоминаний.

"Детям не место на войне, в любом случае. Ни одна война не должна касаться детей. Я надеюсь, что у детей это все останется в далекой памяти и они просто все это со временем забудут", – говорит Наталья.

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Психологическую помощь оказывает Фонд Рината Ахметова. За годы вооруженного конфликта, крайне важную поддержку получили почти 40 тысяч ребят. В рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" курс реабилитации прошли около 4500 детей. Среди них и Мария Петрусенко из Северодонецка.

Директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова рассказывает, что этот проект помогает мальчикам и девочкам из Донбасса избавиться от оков переживаний, панических атак, страха выходить из дома и громких звуков.

Психологи помогают им навсегда избавиться от последствий душевных травм, чтобы в будущем они не переросли в неврозы и психосоматические заболевания. Кроме важной работы с психологами, участникам предоставляют уникальные навыки, которые помогут реализовать творческие начинания.

"Я хочу сказать огромное спасибо Ринату Ахметову. Нам рассказывали, какие навыки пригодятся в будущем", – рассказывает Мария Петрусенко.

Именно в рамках проекта Мария сняла видео с воспоминаниями. Этот ролик выбрали лучшим и подарили победительнице конкурса, организованного Фондом Рината Ахметова, современное видеооборудование. Теперь девочка может развиваться в новом направлении, ведь у нее имеется хорошая техника.

Видео: Сегодня

Напомним, что Виктория Олейник из Северодонецка тоже получила важную поддержку от психологов Фонда Рината Ахметова.