Стали известны новые подробности нашумевшей истории с избиением мамы двух детей в Кременчуге Полтавской области.В течение полутора лет бывший гражданский муж наведывался к Ольге Плохотниченко и ее детям. Избивал ее и требовал, чтобы "она его добивалась". А затем просил прощения. Никто не озаботился хроническим домашним насилием, пока женщина не решилась "вынести ссор из избы". Недавно она опубликовала видео в Instagram, на котором "бывший" ее бьет – а дети кричат: "Папочка, не надо".

Как выяснило "Сегодня", в Полтавской полиции уже год знают о ситуации. Получали по 2 – 3 заявления в день. Теперь говорят, все заявления зарегистрированы. Однако проблема за год так и не была решена. "Сегодня" удалось пообщаться с Ольгой Плохотниченко и узнать ее точку зрения на ситуацию.

Видео в соцсетях вызвало бурю эмоций, но не все поверили

Видео: instagram.com/olha_ib04

"Сейчас я открыто прошу защиту. Все говорят ждать решения суда. Опека, полиция. Я боюсь с сыном выходить из квартиры! С ним находится младший сын! – написала автор сообщения. – Человек полтора года издевался надо мной. Над детьми психологически. Он избивал меня много раз при детях. Он не жил с нами. Никто не мешал ему жить, как он хотел. Он сделал благородный поступок, как твердил- дал нам жильё, дом".

Видео 35-летней Ольги Плохотниченко вызвали шквал негодования в соцсетях. Среди сотен прокомментировавших произошедшее, есть даже такие, которые требуют устроить самосуд над домашним тираном. Но есть и другое мнение. Некоторые комментаторы называют Ольгу актрисой, а ситуацию выдуманной. Мы разыскали женщину и пообщались с ней. Плача, Ольга поделилась новыми подробностями.

В комментарии "Сегодня" Ольга Плохотниченко рассказала, что с мужчиной, видео с которым она выложила в Instagram, они никогда не жили в официальном браке. Но отношения у них продолжаются уже 7 лет. Сначала все было хорошо. Но полтора года назад бывший гражданский муж встретил другую женщину и ушел из дома. Однако периодически возвращался.

"Полтора года назад мой муж нашел себе другую женщину. После этого перестал жить с нами, периодически приходя к детям. При этом оскорблял и унижал меня, обзывал истеричкой. Впервые он избил меня в марте прошлого года, затем в мае. Потом просил прощения у меня, просил помириться ради детей. Год назад я впервые написала заявление в полицию, но тогда побоев не снимала".

Ольга рассказывает: однажды гражданский муж бросил ее на пол и принялся избивать. Она решилась написать заявление в полицию. Позже стало известно – бывший супруг тоже писал заявления.

Видео: instagram.com/olha_ib04

"Также знаю, что гражданский муж обращался и к городским властям, утверждая, что я забрала у него детей", – сказала нам Ольга Плохотниченко.

При этом Ольга добавляет, что очень любила в прошлом своего гражданского мужа. Поэтому молчала так долго. Он иногда повторял, что удастся ли вернуть отношения – это зависит только от нее. Говорил, "добивайся меня". И в то же время избиения повторялись.

"Было такое, что в мороз -10 выставил из дома, потом сменил замки", – говорит она. И рассказывает о побоях: "Синяков не оставалось, но волосы вырванные – это было. По всему дому валялись".

Муж теперь тоже получает угрозы

Ольга надеется, что привлекла внимание общественности опубликованным видео. Она рассчитывает, что ситуация, казавшаяся беспросветной, начнет меняться.

"Сегодня муж мне сказал, что ситуация накалилась настолько, что ему шлют угрозы. Но я не могла поступить иначе. Пока я не опубликовала видео, на котором муж меня избивает, никто палец о палец не ударил. Мы только что, 24 марта, были в органах опеки. Я подала иск в суд, который должен решить, с кем оставить детей. Хочу, чтобы дети были со мной. Я не хочу выпрашивать часы для свидания с детьми. Старший сын сейчас со мной, младший – с ним".

Также Ольга говорит, что характер мужа в какой-то момент изменился. По ее словам, когда они только познакомились, он был хорошим, добрым человеком.

"После того, как я опубликовала видео, получилось относительно нормально пообщаться с ним. Единственный раз за полтора года".

Полиция получала по 2 – 3 заявления в день, но так и не вмешалась

В полиции Кременчуга нам сообщили, что о ситуации в семье им хорошо известно. Полиция просто утонула в заявлениях от обеих сторон. Это подтвердила пресс-офицер Кременчугского управления полиции Анна Власенко.

"Заявлений очень много. Практически по 2-3 заявления каждый день, в том числе и о нанесении телесных повреждений. От второй стороны конфликта также есть несколько встречных заявлений, которые касаются ситуации с детьми. Сейчас судом еще не определено, с кем должны быть дети, поэтому у отца и матери равные права", – уточнила Анна Власенко.

Открытым остается вопрос, почему полиция так и не разобралась в семейном конфликте, с учетом того, что первое заявление, по словам Ольги Плохотниченко, было написано еще год назад.

"Как семья, они то сходились, то расходились. У этих двух людей – гражданско-правовые отношения, – отмечает пресс-офицер, подчеркивая, что обнародованной записи около года. – Те же обращения, которые поступили к нам – зарегистрированы в законном порядке, проводятся проверки. К работе с этими людьми привлечена служба по делам детей, полицейские. Ситуация находится у нас на контроле и по всем фактам обращений проводятся проверки".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют ужесточить наказание за домашнее насилие. Также сообщалось, что по данным Минсоцполитики каждая пятая украинка была жертвой домашнего насилия. Подробности – в сюжете.

Видео: Сегодня