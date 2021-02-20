К иммунизации готовы: 7 регионов Украины получат вакцину первыми

Развозить лекарство будут на 11 машинах одновременно

После поступления вакцины от коронавируса в Украину одни регионы получат ее в первую очередь, а остальные – во вторую.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Организационно мы готовы к прибытию любого типа и количества вакцин", – заверил он.

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Ляшко провел с региональными координаторами Министерства здравоохранения селекторное совещание, на котором был согласован план внутриобластной логистики вакцин.

В первый день препараты будут доставлены в 7 регионов:

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Житомирскую область; Киевскую область; Черниговскую область; Черкасскую область; Полтавскую область; Винницкую область; Киев.

Все остальные области получат вакцину на следующий день, уверяет главный санврач. Он также уточнил, что развозить лекарство будут на 11 машинах одновременно.

Напомним, что национальная кампания по вакцинации населения Украины должна была начаться на этой неделе, но ее перенесли с 15 февраля на начало следующей недели.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил это "трудностями логистического и бюрократического характера".

В его ведомстве обещают начать иммунизацию украинцев на следующий день, когда вакцину привезут в страну. Вводить украинцам будут препарат AstraZeneca.

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