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Кабмин хочет вернуть адаптивный карантин: что это значит и какие будут ограничения?

25 января, 14:49

Виталий Семченко

Журналисты "Сегодня" собрали все самое важное о новых запретах

25 января в Украине закончился "зимний" локдаун. Теперь во всех регионах действуют ограничения "оранжевой" зоны, но вскоре правительство может ввести полноценный адаптивный карантин.

Мы рассказываем все, что нужно знать о запретах и ограничениях на сегодня.

Какие ограничения действуют сейчас?

Сейчас во всех регионах страны действуют ограничения "оранжевой" зоны – разрешена работа кинотеатров, ресторанов, баров, магазинов, торговых центров др. Однако есть и свои условия. Вот главные из них:

Что будет дальше?

На замену нынешним ограничениям правительство хочет ввести адаптивный карантин с делением регионов на зоны.

"В течение недели мы проанализируем ситуацию, в том числе в разрезе регионов, где и какая эпидемиологическая ситуация. Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кто куда попадет?

Если новый карантин будет похож на тот, который действовал с августа прошлого года, то регионы будут разделять на зоны по следующему принципу:

"Зеленая" зона – населенные пункты и регионы, где нет всплеска заболеваемости COVID-19, а загруженность коек в больницах не превышает 5%.

"Желтая" зона – населенные пункты и регионы, где пять дней подряд растут показатели заболеваемости, а загруженность коек — от 5 до 50%, не считая детских и родильных отделений.

"Оранжевая" зона – населенные пункты и регионы, где загруженность больничных коек составит от 50 до 75%, не считая детских и родильных отделений.

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"Красная" зона – населенные пункты и регионы, где зарегистрировано больше 320 COVID-больных на 100 тысяч населения в течение 14 дней, а загруженность коек превышает 75%, не считая детских и родильных отделений.

Что будет запрещено?

"Зеленая" зона

"Желтая" зона

К ограничениям "зеленой" зоны добавляется:

"Оранжевая" зона

В регионах с таким уровнем эпидемиологической опасности запрещено:

"Красная" зона

В этой карантинной зоне запрещается:

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