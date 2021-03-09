Кабмин – не указ: на Буковине депутат устроил шумную гулянку в ресторане (видео)

Местный чиновник Юрий Сорощук решил, что карантин – это не повод отменять вечеринку

В то время как Кабинет министров ужесточает карантин для областей, где зафиксирован "красный" уровень эпидопасности, связанной с распространением COVID-19, некоторые депутаты игнорируют запреты правительства и устраивают шумные вечеринки с танцами.

Об этом сообщает издание "Чернівецький промінь".

Так, на Буковине, несмотря на жесткие карантинные ограничения и запрет работы заведений общественного питания местный чиновник, представитель партии "Единая альтернатива" Юрий Сорощук, принял участие в громком праздновании и стал героем видео с зажигательными танцами, которое распространили в сети.

Как пишет издание, Сорощук является депутатом Глыбоцкого поселкового совета от партии "Единая альтернатива", а также начальником Глыбоцкого производственного управления жилищно-коммунального хозяйства.

Гости мероприятия вели прямую трансляцию из ресторана в Facebook, собрав десятки лайков. При этом о социальной дистанции в 1,5-2 метра не было и речи.

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Журналисты попытались узнать версию у главного коммунальщика поселка по поводу его участия в громком праздновании в ресторане.

"Не буду комментировать это", – сказал он и бросил трубку.

Напомним, в Черновцах больницы для пациентов с COVID-19 заполнены на 90%. В городе ищут новые места для размещения больных.

Также сообщалось, что с 23 февраля в Черновцах был усилен карантин – там закрывали университеты, школы, детские сады и внешкольные кружки. Кроме того, в области ограничили работу заведений питания. Они смогут работать только до 20:00.

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