Версія українською
$ 27,89
33,45

Кабмин планирует ослабить карантин – Степанов

5 февраля, 16:25

Виталий Семченко

Общественный транспорт закрывать не будут

Кабинет министров продлит карантин до 30 апреля, однако ограничения будут ослаблены.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, планируется:

В то же время ужесточить правила могут в определенных регионах в случае изменения эпидемиологической ситуации – если два критерия одновременно превышают установленные нормы.

Реклама

Министр добавил, что при жестком карантине общественный транспорт не будут закрывать.

Как сообщали новости "Сегодня", после окончания январского локдауна страна живет в общенациональном карантине с ограничениями "оранжевой зоны" до конца февраля. Однако правительство будет не просто продлевать его, а снова введет адаптивный карантин.

Подробнее о запретах и правилах адаптивного карантина – читайте в материале "Сегодня".

Новости на эту же тему:
карантин коронавирус Максим Степанов адаптивный карантин

Реклама

Новости партнеров

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта
Длинноножка: 10 фактов о новой звезде TikTok Лисиной