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Кабмин продлил адаптивный карантин до 30 апреля

17 февраля, 23:11

Юлия Безпечная

Опубликовано соответствующее постановление

В Украине с 24 февраля до 30 апреля вводится адаптивный карантин – на следующей неделе снова начнет действовать разделение на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны.

Соответствующее постановление №104 от 17 февраля опубликовано на сайте Кабмина.

Адаптивный карантин предполагает, что тот или иной уровень карантинных ограничений будет вводиться в пределах конкретных областей.

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"Предполагается четыре уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых имеет четкие критерии", – ранее напомнил министр здравоохранения Максим Степанов.

Особенности карантинных зон

Напомним, 11 ноября прошлого года Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел общенациональный. В январе действовал локдаун, а после его окончания Украина вернулась в оранжевую зону.

Мы также писали, какие запреты нас ждут в связи с введением очередного адаптивного карантина.

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