Кабмин продлил адаптивный карантин до 30 апреля

В Украине с 24 февраля до 30 апреля вводится адаптивный карантин – на следующей неделе снова начнет действовать разделение на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны.
Соответствующее постановление №104 от 17 февраля опубликовано на сайте Кабмина.
Адаптивный карантин предполагает, что тот или иной уровень карантинных ограничений будет вводиться в пределах конкретных областей.
"Предполагается четыре уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых имеет четкие критерии", – ранее напомнил министр здравоохранения Максим Степанов.
Особенности карантинных зон
- "Красная зона" – фактически это ограничения, действовавшие во время январского локдауна. Их могут ввести, если хотя бы два из показателей будут превышать норму три дня подряд.
- "Оранжевая зона" может быть введена, если в течение недели один из показателей будет превышать норму. Дополнительных ограничений не предусматривает.
- "Желтая зона" – ограничения, которые и так действуют в Украине в данный момент – обязательное ношение защитных масок, запрет плановых госпитализаций, ограничение количества человек в помещении и другие.
- "Зеленая зона" – отмена всех ограничений. Ее могут ввести, если в стране будут достигнуты два показателя: уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области; коэффициент выявленных случаев не будет превышать 5% от количества тестов.
Напомним, 11 ноября прошлого года Кабмин отменил адаптивный карантин и ввел общенациональный. В январе действовал локдаун, а после его окончания Украина вернулась в оранжевую зону.
Мы также писали, какие запреты нас ждут в связи с введением очередного адаптивного карантина.
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