Версія українською
$ 27,73
32,93

Кабмин утвердил число новобранцев весны 2021 года: откуда, куда и сколько призовут

24 марта, 15:27

Игорь Тимофеев

На срочную службу должен прийти 14 тысяч военнослужащих

Кабинет министров утвердил количественный состав граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также определил объем расходов для проведения призыва в апреле-июне 2021 года.

Об этом сообщает информационное агентство "АрмияИнформ".

Всего в армию из разных регионов планируется отправить 14 246 человек, из них планируют набрать в:

Объем расходов для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2021 утвержден в сумме более 66 млн гривен. Соответственно на одного призывника объем расходов составляет 4633 гривни 13 копеек, из них:

Самое большее количество призывников в Днепропетровской области – 1340, чуть меньше в Харьковской – 1013. Самый маленький набор будет на Луганщине – 236 и Закарпатье – 330. Киев должен отправили в войска 557 новобранцев, а столичная область – 577.

Реклама

Напомним, ранее в Генштабе объяснили, куда в 2021-м отправят служить призывников.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ №71 / 2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году".

Новости "Сегодня" рассказывали о принудительном призыве в российскую армию в оккупированном Крыму:

Новости на эту же тему:
призывники ВСУ нацгвардия погранслужба армия Украины призыв в армию новобранцы

Реклама

Новости партнеров

Почему олигархи "кинули" Януковича: Добкин всё рассказал
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Четыре самых ненадежных знака зодиака