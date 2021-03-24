Кабмин утвердил число новобранцев весны 2021 года: откуда, куда и сколько призовут

На срочную службу должен прийти 14 тысяч военнослужащих

Кабинет министров утвердил количественный состав граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также определил объем расходов для проведения призыва в апреле-июне 2021 года.

Об этом сообщает информационное агентство "АрмияИнформ".

Всего в армию из разных регионов планируется отправить 14 246 человек, из них планируют набрать в:

Вооруженные силы Украины – 6500 человек;

Государственную специальную службу транспорта – 600 человек;

Национальную гвардию – 4646 человек;

Госпогранслужбу – 2500 человек.

Объем расходов для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2021 утвержден в сумме более 66 млн гривен. Соответственно на одного призывника объем расходов составляет 4633 гривни 13 копеек, из них:

4540 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу;

93 гривни 13 копеек – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета средств на питание и перевозку).

Самое большее количество призывников в Днепропетровской области – 1340, чуть меньше в Харьковской – 1013. Самый маленький набор будет на Луганщине – 236 и Закарпатье – 330. Киев должен отправили в войска 557 новобранцев, а столичная область – 577.

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Напомним, ранее в Генштабе объяснили, куда в 2021-м отправят служить призывников.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ №71 / 2021 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году".

Новости "Сегодня" рассказывали о принудительном призыве в российскую армию в оккупированном Крыму: