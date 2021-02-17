Кафе и ресторанам разрешили работать дольше, но есть условие

Сейчас заведения общепита могут работать максимум до 23:00, но для "желтой зоны" сделали исключение

В Украине со следующей недели вводится адаптивный карантин с делением Украины на зоны эпидемиологической опасности. Кабинет министров разрешил продлить работу заведений общепита в "желтой зоне" на час дольше.

Украина начнет адаптивный карантин с "желтой зоны" во всех областях, а дальше каждый конкретный регион будет переходить на другие зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Адаптивный карантин стартует с 24 февраля.

"Мы разрешаем работать ресторанам, кафе и барам до 24:00. Раньше это было до 23:00", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Какие условия для "желтой зоны":

населенные пункты и регионы, где пять дней подряд растет заболеваемость;

занятость коек – от 5 до 50%, не считая детских и родильных отделений.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне главный санврач страны Виктор Ляшко называл условия адаптивного карантина, и какие показатели для зон.