Кафе и ресторанам разрешили работать дольше, но есть условие

В Украине со следующей недели вводится адаптивный карантин с делением Украины на зоны эпидемиологической опасности. Кабинет министров разрешил продлить работу заведений общепита в "желтой зоне" на час дольше.
Украина начнет адаптивный карантин с "желтой зоны" во всех областях, а дальше каждый конкретный регион будет переходить на другие зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Адаптивный карантин стартует с 24 февраля.
"Мы разрешаем работать ресторанам, кафе и барам до 24:00. Раньше это было до 23:00", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Какие условия для "желтой зоны":
- населенные пункты и регионы, где пять дней подряд растет заболеваемость;
- занятость коек – от 5 до 50%, не считая детских и родильных отделений.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне главный санврач страны Виктор Ляшко называл условия адаптивного карантина, и какие показатели для зон.
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