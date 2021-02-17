Как будут работать детсады и школы в условиях "красного" уровня эпидопасности

Запрещено будет проведение массовых мероприятий, говорит министр Шкарлет

С 24 февраля по всей территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемиологической опасности, согласно которому запрещается посещение учебных заведений учащимися в случае, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 пребывает более 50% учащихся и персонала учебного заведения .

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Также запрещено будет проведение массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием учащихся из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей), подчеркнул министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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Он уточнил, что "красный" уровень определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

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В случае установления "красного" уровня эпидопасности будут продолжать работу детсады и спецучреждения образования, ученики 1-4 классов будут учиться в обычном режиме. Для остальных учащихся вводят дистанционное обучение, добавил Шкарлет.

Напомним, 17 февраля Кабмин принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 февраля до 30 апреля.

Теперь страну снова будут делить на зоны в зависимости от эпидситуации – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

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