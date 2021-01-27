Украинский Хогвартс. Как бы выглядели наши политики, став героями сериала о Гарри Поттере (видео)

Некоторые политики на самом деле похожи на персонажей фильмов

Телекомпания HBO выпустит сериал с известным волшебником Гарри Поттером. Фильмы о нем знакомы едва не каждому, а многие дети хотели бы хоть раз увидеть сказочный замок вживую.

В замке, к сожалению, побывать невозможно, а вот узнать, как бы человек выглядел в роли одного из персонажей, – вполне. С помощью приложения Reface "Сегодня" создали свой, украинский сериал с нашими политиками. Так что давайте на экскурсию!

Итак, наш главный герой Гарри Поттер! Его "место", логично, занял глава страны Владимир Зеленский.

Также Гарри нашли подружку – Гермиону-Юлию Мендель. В фильме (и не только) она почти всегда рядом, а иногда даже его защищает.

Третий игрок "партии" – Рональд Уизли. У нас это Дмитрий Разумков.

Еще один яркий и запоминающийся персонаж – Луна Лавгуд. Ну, то есть Юлия Тимошенко. Кажется, в таком виде она очень даже ничего!

А вот и собралась компания! Луна-Тимошенко, Рон-Разумков, Гарри-Зеленский и Гермиона-Мендель.

Что ж, идем дальше. Может, ближе к лесу? Вот и наш Хагрид – Андрей Ермак. Не так похож на своего персонажа, как Юлия Тимошенко, но все же вышло интересно.

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А где-то там и Беллатриса Лестрейндж ходит. Ну, или Ирина Венедиктова.

А как насчет вернуться в Хогвартс? Хотя бы познакомимся с преподавателями. Вот, например, Албус Дамблдор. Такое чувство, будто здесь ничего и не меняли. Но нет, это Петр Порошенко!

В следующем кабинете учат зельеварение. Там сейчас находится декан "Слизерина" Северус Снейп – Владимир Гройсман.

Кстати, на уроке у него как раз сидит Драко Мелфой. Узнали Александра Дубинского в новом цвете?

Идем дальше, "Гриффиндор". Здесь видим воспитательницу общежития и заместителя Дамблдора Минерву Макгонагалл. Ну, или Галину Третьякову.

Она как раз беседует с одним из своих воспитанников Невилом Долгопупсом, Дмитрием Кулебой. Так что под конец экскурсии мы успели познакомиться с еще одним персонажем.

Напомним, накануне Хэллоуина мы проверили, как бы выглядели украинские политики в образе зомби.