Как поймали "зверя", убившего маленькую Машу: интервью с начальником облполиции

Жестокое убийство 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое Херсонской области стало самым резонансным преступлением с начала 2021 года. Практически сразу после того, как было обнаружено ее тело в одном из сараев, полиция вышла на след убийцы. В МВД его охарактеризовали не иначе, как зверь.

О том, как искали, задерживали и допрашивают пока что подозреваемого "зверя" – в интервью "Сегодня" рассказал начальник полиции Херсонской области, полковник Александр Прокудин.

Полковник Александр Прокудин

- Задержанный – 62-летний местный житель, друг отца Марии. Насколько известно, он пока не сообщал полиции о своих мотивах. Каковы мотивы изнасилования и убийства? Было ли убийство желанием избавиться от жертвы или же он планировал это?

- На данный момент подозреваемый не сообщает о мотивах убийства и изнасилования. Да, действительно мужчина дружил с отцом погибшей. Как рассказал один из свидетелей, накануне пропажи девочки отец Маши заходил к подозреваемому и они вместе выпивали. Кроме того, один из свидетелей обозначил, что видел Машу возле дома подозреваемого. На данный момент он показаний не дает, поэтому мотивы и другие детали преступления мы восстанавливаем по частицам.

- Есть информация, что тело 7-летней Марии после убийства находилось в другом месте, а потом убийца якобы подбросил его в сарай, где поиски уже прошли. Так ли это? Если да, то мог ли он рассчитывать на то, что там уже искать не будут?

- Убийца семилетней Марии Борисовой мог прятать тело ребенка в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где ее нашли. Подозреваемый мог спрятать труп так, что поверхностный осмотр места не дал возможности заметить тело убитой девочки. Мы предполагаем, что мужчина рассчитывал на то, что местность уже прочесывали несколько раз и повторно проходить не будут. Поэтому ночью подбросил в сарай мешок с телом убитой девочки. Но уже утром местные жители и полицейские обнаружили тело.

- Как этот подозреваемый вел себя во время поисков и опроса полицией, когда еще не было известно, что он причастен?

- Мужчина, как и большинство жителей села, разрешил полицейским осмотреть свое жилье. Во время первичного осмотра следов пребывания девочки обнаружено не было, поскольку изначально искали именно ребенка, а в дальнейшем уже следы преступления. Кроме того, он исправно являлся на вызовы полиции для дачи показаний. Провести обыск жилья мы уже смогли только по санкции суда, тогда же и изъяли предметы и вещи, которые на данный момент находятся на экспертизах.

- Есть информация, что ДНК задержанного совпадают с ДНК, оставленными на полиэтиленовом мешке. Так ли это?

- Да, это так. Я хочу отбросить нарeкания нeкоторых граждан, что прeступлeниe повeсили на пeрвого попавшeгося. Полиция дeйствовала в рамках закона и только после рeзультата молeкулярно-гeнeтичeской экспeртизы мужчине было сообщeно о подозрeнии и избрано меру пресечения в виде содержания под стражей.

- Как и где проходило задержание подозреваемого? Сколько было задействовано сил полиции? Как вел себя подозреваемый?

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- Когда полицейские пришли к нему, чтобы снова опросить, мужчина пытался покончить с собой, порезав вены. Однако правоохранители оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали "скорую". После чего он был доставлен в больницу. 14 марта, когда пришел результат экспертизы с совпадением образцов ДНК, сомнений не было – совершенными действиями мужчина хотел избежать наказания за совершенное преступление.

- Были ли у него сообщники, которые, например, помогали скрыть преступление?

- На данный момент таких данных у нас нет, но мы продолжаем работать, и нужно выполнить еще огромный спектр работы для доведения дела до суда.

- В целом сколько задействовали правоохранителей?

- Полицейские опросили около 630 человек, установили автотранспорт, который находился в районе исчезновения девочки, сформировали 16 следственно-оперативных групп, которые с разрешения владельцев проводили осмотры домов, частных хозяйственных помещений, сараев, гаражей. Параллельно отряды правоохранителей и волонтеров прочесывали поселок в радиусе 25 км, особенно обращая внимание на нежилые помещения, пустыри, колодцы и лесополосы в надежде найти девочку живой.

Ежедневно для проведения следственных действий, оперативных и розыскных мероприятий привлекались 300 полицейских.

- Отказ подозреваемого сотрудничать со следствием категоричный? Ранее он попадал в поле зрения правоохранителей. С чем именно были связаны его прошлые нарушения ?

- На данный момент подозреваемый не желает сотрудничать со следствием. Он пользуется законным правом не свидетельствовать против себя.

Мужчина ранee нeоднокpатно пpивлeкалcя к yголовной отвeтcтвeнноcти за cовepшeниe пpecтyплeний пpотив жизни и здоpовья лиц. Сейчас мы истребуем все приговоры, касающиеся прошлых его преступлений. Только в 2020 году на него были составлены три админпротокола. Дальнейшая работа проводится, прошло слишком мало времени для полной его характеристики, но мы сейчас работаем над полным сбором информации в отношении этого человека.

- Есть ли у него семья и как она отреагировала на задержание?

- На данный момент мужчина проживает сам.

- Опрошенные нами жители Счастливого заявили нам, что готовы на самосуд над убийцей и его возможными сообщниками. Продолжает ли полиция охранять общественный порядок в селе? Если да, то в каком формате?

- Подозреваемый должен понести наказание в рамках законодательства. Полиция и прокуратура придерживаются четкой позиции и будут настаивать на максимально соответствующем наказании – это пожизненное лишение свободы. Конечно, проводится работа и с местным населением и обеспечивается общественный порядок в поселке. Там продолжают нести службу сотрудники полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на похороны Маши пришли несколько сотен ее односельчан. Подробности – в сюжете.