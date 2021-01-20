Как избавиться от вирусов в помещении: поможет очиститель воздуха

В период пандемии обострилась проблема чистоты воздуха внутри помещений. Как известно, в закрытых пространствах угроза заражения коронавирусом намного выше, чем на улице.

Во-первых, в помещениях сложнее соблюдать безопасную дистанцию, во-вторых, внутри зданий намного больше поверхностей, через которые можно инфицироваться — ручки дверей, кнопки лифта, столы, поручни и т. д. И, наконец, в помещении можно заразиться через сам воздух.

Если кто-то из присутствующих в помещении заражен (хотя может и не знать об этом), он будет выделять вирусные частицы с дыханием (особенно с кашлем). Некоторые частицы будут в виде капель, большинство из них упадет на землю, но если вы стоите близко к такому человеку — могут попасть на открытые части тела или одежду. Инфицированный человек также будет выделять мелкие — аерозольные — частицы: на улице они растворяются в свежем воздухе, а в помещении такие частицы накапливаются. Поэтому даже если сохранять необходимую дистанцию в 2 метра, все равно остается значительный риск вдохнуть их и заболеть.

Как избежать зараженя в помещении?

Кроме использования масок, обработки поверхностей антисептиками и других мер, специалисты советуют улучшить качество воздуха, и тут поможет специальный прибор — очиститель.

Традиционно, задача очистителя – удалить из воздуха вредные вещества. Это пыль, аллергены (пыльца растений, шерсть животных, споры плесени, формальдегиды), неприятные запахи. Но модели некоторых ведущих производителей также удаляют бактерии и даже вирусы.

Как работает очиститель?

Разберем на примере техники японской корпорации Daikin. Сначала, благодаря мощному вентилятору, происходит объемное всасывание воздуха с большой площади (до 41 кв.м) и сразу с трех направлений. Затем продуктивный НЕРА-фильтр эффективно собирает мельчайшие (менее 2,5 мкм) частицы пыли и другие загрязнения с помощью электростатического взаимодействия.

После чего технология стримерного разряда Flash Streamer (собственная разработка компании Daikin) расщепляет вредные вещества путем окисления. В случае с вирусами, массивный стримерный разряд бьет по ним, фрагментируя и разлагая на безопасные элементы.

Далее деодорирующий фильтр адсорбирует неприятные запахи, причем адсорбирующая способность фильтра постоянно возобновляется. И, наконец, генерируются активные плазменные ионы для дополнительной очистки уже обработанного воздуха.

Чем подтверждено, что очиститель уничтожает вирусы?

Документальное подтверждение эффективности очистителей Daikin было получено в ходе проведения целого ряда исследований как в Японии, так и в других странах. Например, последнее исследование, проведенное профессором Шигеру Киува (департамент биомедицинских наук Токийского университета) и группой ученых под руководством профессора Морикавы (департамент микробиологии Научного университета Окаямы), подтвердило уничтожение 99,9% нового коронавируса SARS-CoV-2 после воздействия на вирус на протяжении 3 часов.

Таким образом, с помощью очистителей Daikin, воздух дома, в офисе или в любом другом помещении может стать действительно чистым и безопасным. Новые модели очистителей Daikin МC55W и MCK55W с функцией увлажнения уже доступны на отечественном рынке.