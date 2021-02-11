Как получить компенсацию за травму из-за гололеда: алгоритм действий

Люди, которые травмировались из-за гололеда или неубранного снега, могут получить компенсацию от тех, кто за этот участок ответственный и не очистил его.

Добиться компенсации за травмы на льду – миссия сложная, впрочем, вполне осуществима.

Уборка территории возле домов – это забота ЖЭКа или ОСМД. Чтобы не гадать, у кого именно на балансе участок, где упали, можно подать запрос в местный совет.

Чтобы добиться компенсации за лечение, нужно собрать улики и доказать, что несчастный случай произошел именно из-за неубранного снега или скользкого льда.

Прежде всего – вызовите "скорую". Медики зафиксируют травму и место, где это произошло. Также нужны свидетели, которые все видели, нужно взять у них номера телефонов.

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Нужно собрать всю медицинскую документацию, все чеки, которые подтвердят, что вы лечились, что определенная сумма средств была потрачена на лечение.

И после этого можно будет обращаться в суд.

Если из-за непогоды пострадали не вы лично, а имущество, к примеру, вашу машину зацепил снегоуборочный трактор, надо действовать по тому же алгоритму, что и при ДТП.

Необходим вызов в полицию, обращения в страховую компанию. Если же водитель снегоуборочной техники с места ДТП уехал, то его ждет соответствующий протокол.

Ранее новости "Сегодня" писали, как получить компенсацию за лекарства от коронавируса.

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