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Как развивалась геймдев индустрия в 2020

4 января, 10:26

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Игровая индустрия смогла противостоять негативным экономическим последствиям, с которыми столкнулись многие другие сферы

/ Фото: Pixabay

2020 год ознаменовался появлением коронавируса, который повлиял абсолютно на все сферы. Не стал исключением и гейм девелопмент. В условиях карантина для многих людей видеоигры стали отличным способом времяпрепровождения. Объемы продаж в данной индустрии выросли в несколько раз, что положительно повлияло на прибыль студий и, как результат – на доход разработчиков. При этом специалисты столкнулись с проблемами удаленной работы, из-за чего пришлось перенести дату выхода огромного количества проектов и на время заморозить тестирование новых виртуальных технологий.

Рост прибыли разработчиков видеоигр

Пандемия оказала крайне негативное влияние на мировую экономику. Однако некоторым отраслям, в том числе и гейм девелопменту, коронавирус буквально помог озолотиться.

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Практически сразу после того как в марте правительства европейских стран объявили о начале карантина, крупные игровые студии запустили в социальных сетях хэштег #PlayApartTogether, суть которого заключалась в следующем: благодаря играм можно поспособствовать сдерживанию распространения COVID-19. Данную инициативу поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), к заявлениям которой тогда было приковано внимание всего мира.

В результате игровая индустрия смогла противостоять негативным экономическим последствиям, с которыми столкнулись многие другие сферы. В качестве примеров можно привести показатели крупнейших на рынке отечественных и зарубежных брендов:

Рекордные показатели привели не только к повышению заработной платы разработчиков, но и к большему количеству соответствующих вакансий. К примеру, с марта по июнь количество предложений по работе на должность удаленного разработчика игр выросло на 25%, если сравнивать с предыдущим годом.

Автор: Ирина Вишнетская,
IT Project Manager

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