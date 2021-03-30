Сервис в стиле "треш" – как выглядит санаторий в Одессе, из-за которого Молдова поссорилась с Украиной

Республика Молдова намерена добиваться возвращения своей собственности в Украине, среди которой здание консульства и санаторий

Президент Молдовы Майя Санду хочет вернуть украинское имущество, которое в прошлом принадлежало Молдове. С этой целью Санду провела 30 марта заседание Высшего совета безопасности. "Совет должен обсудить неправильное управление имуществом Молдовы в Украине и его потерю", – говорит Санду.

Что за имущество жаждет Молдова в Украине

По данным Европейской правды, речь идет о многочисленных санаториях на территории Украины. Но, скорее всего, не только о них.

Например, Молдова утратила контроль над своим консульством в Одессе – на улице Посмитного, 2/2-б. Претензии к Украине тут вряд ли возможны. Молдавские чиновники сами подписали договор об обмене этого помещения на другое, меньшее по площади почти в 10 раз.

При этом, по данным прокуратуры Молдовы, чиновники также занизили цену помещения консульства на 360 тысяч долларов. По заключению прокуратуры, эти чиновники действовали в интересах "влиятельных граждан Республики Молдова", сообщает Usionline.

Из проблемных санаториев самым известным является "Молдова" в Одессе.

Как Молдова лишилась санатория

Республика Молдова утратила контроль над одноименным санаторием еще в 2008 году. Он расположен впритык к зданию консульства, которого страна также лишилась.

Как было дело? В августе 2008 Молдова заключила договор о продаже санатория частной компании SDY–INVEST GRUP SRL. Цена составила 7,6 млн долл. Компания сразу выплатила половину этой суммы, вторую часть должна была внести после передачи объекта в собственность.

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Но вероятно, вторую часть суммы Молдова так и не получила. Возник парадокс – санаторий частной компании достался не бесплатно, но и не за полную стоимость. Дело застряло в украинских судах. За это время собственники санатория несколько раз менялись.

Среди них упоминается компания "Макстгрупп", а также обанкротившийся "Платинум банк". При этом санаторий задолжал городу Одессе круглую сумму за аренду земли. По словам мэра Геннадия Труханова – 4,5 млн грн.

Санаторий с сервисом в стиле "треш"

Санаторий работает. На сайтах бронирования есть предложение на лето – 4000 грн за две недели проживания.

Хотя кто туда ездит отдыхать, неизвестно, поскольку санаторий предлагает сервис в стиле "треш". Капремонта номеров там не было, видимо, еще с советских времен. Постояльцы делятся фото, на которых – стены в трещинах, неработающая сантехника, кондиционеров нет. Вот характерный отзыв:

"Когда заехали в номер было не убрано еще после последних гостей: мусорка была полная, запах в номере соответствующий... мебель не понятно с каких веков... унитаз не работал... раковина как в принципе и все остальное было грязное... создалось впечатление что в туалете не убирались уже не понятно сколько времени... …дверь в "номер" не закрывалась с внутренней стороны..."

Ранее, во время визита в Украину в январе Майя Санду в том числе обсудила с президентом Владимиром Зеленским ситуацию с расположенными в нашей стране проблемными государственными объектами Молдовы, которых она лишилась. Мы также сообщали, что Украина и Молдова намерены ввести пересечение границы между странами по внутренним документам, без загранпаспортов.