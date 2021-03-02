Запись на вакцинацию от COVID-19 – как это сделать, когда дойдет очередь. Инструкция

Когда до вас дойдет очередь, пока неизвестно. Почему в таком случае стоит регистрироваться

В Украине теперь можно записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19. Запись вовсе не означает, что прививку можно будет сделать в ближайшее время. Сейчас в Украине вакцинируют приоритетные группы населения. Лишь потом вероятно начнут прививать всех, кто записался. Но запись означает, что как только появится возможность получить вакцину, вас немедленно пригласят.

Как записаться в очередь на вакцинацию и когда ее ожидать, разбирался "Сегодня".

Как можно записаться на вакцинацию?

Минздрав предлагает записаться в лист ожидания на вакцинацию одним из трех способов – по телефону, через сайт или приложение "Дія".

Способ 1. По телефону:

Позвоните по номеру 0800 60 20 19.

Назвать оператору свои данные (номер карты налогоплательщика или серию и номер паспорта).

Назовите место, в котором вы хотите вакцинироваться.

Вы в листе ожидания. Ждите сообщение с приглашением на вакцинацию.

Способ 2. Через приложение "Дія"

Скачайте на смартфон приложение "Дія" и авторизируйтесь (можно через Приват24, Monobank, BankID НБУ).

Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

Укажите сферу деятельности.

Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.

Проверьте свой номер телефона.

Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Не у всех может быть доступна функция записи на вакцинацию. В Минцифре советуют обновить приложение. Если это не поможет, можно обратиться в техподдержку. Или немного подождать. Скорее всего эту техническую проблему устранят. Торопиться все равно некуда.

Способ 3. Через сайт

Зайдите на портал "Дія" с помощью электронной подписи или BankID.

Перейдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

Укажите сферу деятельности.

Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться.

Ожидайте сообщение о приглашении на вакцинацию.

Запись ставит в очередь на вакцинацию?

Формулировка Минздрава "запись в лист ожидания на вакцинацию" может ввести в заблуждение.

Ни один из способов записи не ставит в очередь на прививку. Но таким способом можно просто предупредить государство о желании привиться. И это важно само по себе. Правила вакцинации вероятно будут меняться. Поставок вакцины в перспективе может стать больше. Те, кто записался в очередь, имеют шанс узнать о том, что у них появилась возможность вакцинироваться, быстрее других.

"Минцифра формирует именно список ожидания на вакцинацию. Этапы, когда и кто сможете вакцинироваться, формировал Минздрав. От того, когда пользователь записался в очередь в "Дії", это не зависит", – прокомментировали в Министерстве цифровой трансформации.

Пока что неизвестно, когда записанные в лист ожидания получат сообщение о том, что они могут привиться: самой вакцины мало, а приоритетных групп – много. Так, сейчас в Украине в наличии около 500 тыс. доз вакцины и 21,4 млн человек, которые должны получить вакцину в первую очередь. Пока вакцинировали немного больше 3000 человек.

В действующем плане вакцинации предусматривается первоочередность таких групп населения:

медики, работающие с пациентами с COVID-19, персонал и жители учреждений для пожилых людей, военнослужащие на фронте (≈ 367 тыс. человек);

остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники (≈ 3 млн человек);

люди в возрасте 65-79 лет, работники структур госбезопасности, работники сферы образования (≈ 7 млн ​​человек);

люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывают наказание в местах лишения свободы (≈ 11 млн человек).

Если вы записались на вакцинацию и не входите ни в одну категорию, то попадаете в последнюю очередь – "остальное взрослое население Украины", а таких – около 13 млн человек.

"Когда наступит этап вакцинации группы, к которой вы принадлежите, с вами свяжутся и предложат выбрать конкретную дату и время прививки", – поясняют в Минздраве.

Когда ждать своей очереди?

В Украине есть Национальный план вакцинации, который утвердил Кабмин. По плану только до конца июня будут вакцинировать медиков. В октябре-ноябре должны закончить вакцинировать пожилых людей.

А всех, кто не входит в первые четыре этапа вакцинации, начнут прививать с ноября.

Но есть вероятность, что даты сдвинутся, а календарь прививок будут корректировать, учитывая что вакцинация добровольная, а 44% украинцев готовы отказаться от вакцинации против COVID-19.

Вполне вероятно, что за счет антивакцинаторов тем, кто хочет привиться, удастся осуществить это быстрее, чем планируется.

Министр здравоохранения Максим Степанов уже внес некоторые изменения в план. Теперь вне этапов могут вакцинироваться публичные и общественные деятели за счет остатков вакцины, которая остается к концу дня. Так хотят популяризировать вакцинацию. Дело в том, что в одном флаконе 10 доз вакцины, а после открытия флакона вакцина может храниться не более шести часов.

Если где-то не используют флакон полностью, то остатки утилизируют. Вот на них теперь могут претендовать публичные и общественные деятели.

"Для снижения рисков неиспользования вакцин (...), когда во время прививочной сессии зафиксирован отказ от вакцинации, выявлено противопоказания (...), зафиксировано отсутствие людей в запланированном количестве (...) и может привести к утилизации остатка вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по окончании сессии, рекомендуется привлекать к такой вакцинальной сессии публичных и общественных деятелей с целью популяризации вакцинации и на поддержку коммуникационной кампании", – говорится в приказе, который изменяет план вакцинации.

После подписания указа Максим Степанов первым вакцинировался от COVID-19 препаратом Covishield в Александровской больнице Киева.

Также мы писали,какие первые реакции на вакцину проявились у медиков после прививки от COVID-19.