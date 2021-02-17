Какая ситуация с эпидемией и вакцинацией от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

За последние сутки снова больше выздоровевших, чем новых больных

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

Как стало известно, по состоянию на утро 17 февраля в Украине подтвердили 4286 новых случаев заражения коронавирусом (1 280 904 с начала эпидемии). За вторник умерли 147 украинцев (24 689 с начала эпидемии), а выздоровели 5927 человек (1 128 895 с начала эпидемии).

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Отметим, что за прошедшую неделю выявили 26 294 новых случая заражения коронавирусом, умерли 733 украинца, выздоровели 41 255 человек. По данным Минздрава, с 8 февраля и по 14-е в Украине на больничный режим лечения приняли 11 521 человека. Читайте подробнее об итогах эпидемии за неделю.

Напомним, что в Украине обещали начать вакцинацию от ковида с 15 февраля, но мы до сих пор даже не получили вакцину. Тем временем стало известно, что старт вакцинации откладывается. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина заплатила все средства и оформила документы. И сейчас якобы урегулируются технические моменты по логистике отправки.

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