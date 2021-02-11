Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

За последние сутки более чем на полторы тысячи выросло количество новых больных

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

Как стало известно, по состоянию на утро 11 февраля в Украине подтвердили 5039 новых случаев заражения коронавирусом (1 258 094 с начала эпидемии). За среду умерли 124 украинца (24 058 с начала эпидемии), а выздоровели 6568 человек (1 098 944 с начала эпидемии).

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Отметим, что на прошлой неделе выявили 25 394 новых случая заражения коронавирусом, умерли 890 украинцев, выздоровели 54 262 человека. Число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось более чем на 17 тысяч человек, а госпитализированных — только на 584. Читайте подробнее итоги эпидемии за неделю.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. Чем будут прививать украинцев от COVID-19 и какие эффективность и "побочки" у препаратов.

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