Какой будет погода в День Валентина и скоро ли придет весна

Поздравлять своих любимых в День святого Валентина украинцам придется под снегом и в мороз. Такую погоду на 14 февраля обещают как погодные сайты, так и народный синоптик Леонид Горбань.

Читайте также, какой рекорд установили киевляне в День Валентина год назад.

По обобщенным данным синоптических сайтов, 14 февраля на всей территории Украины ожидается пасмурная погода, а температура воздуха – ниже нуля градусов. Холоднее будет в северных и западных областях – там ночные морозы могут достигнуть 15 градусов, а днем – около 10.

На востоке морозы ожидаются слабее на 3-5 градусов как ночью, так и днем – соответственно, не более минус 8-10 и 3-5. А на Луганщине днем 14 февраля – всего 1-3 градуса мороза.

Интересно, что в приморских регионах и Крыму температура будет совсем не южной: ночью 7-9 градусов мороза, днем 3-5. А с учетом сильных ветров с моря, ощущения – как при минус 20 градусах.

Снег 14 февраля выпадет небольшой и не везде: южнее Запорожья осадков не ожидается. А в остальных областях насыплет не более 1 см снега.

Леонид Горбань: на Валентина – мороз без снега

Народный синоптик Леонид Горбань рассчитал, что очередные "запасы" снега у природы закончатся 13 февраля, в День Валентина будет пасмурно, но без осадков. А вот морозы усилятся: если 14 февраля в Украине будет до 10 градусов мороза, то уже в ночь на 15 февраля должно похолодать до -15 градусов и больше. Зато утро и день ожидаются ясными и солнечными.

Реклама

Кстати, 15 февраля – это праздник Сретенье. По народным приметам зима в этот день встречается с весной и спорит, чья возьмет. Если будет пасмурно и к вечеру потеплеет – весна не за горами. Будет ясно и похолодает – еще вернутся морозы.

Как видим, расчеты Леонида Горбаня указывают на позднюю весну. Синоптические сайты также обещают после 15 февраля похолодание до -10 градусов ночью и до -5 днем. То есть тренд совпадает с прогнозами народного синоптика. Так что, похоже, весна в этом году задержится.

Святой Валентин – это кто?

Напомним, святой мученик Валентин считается покровителем влюбленных. Есть легенда о том, что он вопреки воле римского императора Клавдия (III в. н. э.), будучи военным врачом, тайно венчал влюбленных воинов, за что был заключен в тюрьму.

Дочь надзирателя тюрьмы полюбила Валентина, он перед казнью написал ей признание в любви, оформив послание в виде сердца (будущая "валентинка"). Казнен был Валентин 14 февраля, отсюда и день святого. Он популярен во многих странах Европы, отмечали его и в царской России, но, естественно, забыли в советские времена.

В Украине День Валентина возродился в начале 1990-х годов. По данным социсследований, праздник наиболее популярен у молодежи, его отмечают более 80% опрошенных в возрасте до 25 лет. Влюбленные вручают друг другу сердечки-валентинки, цветы и подарки.

Однако праздник давно стал коммерциализированным. Навязчивая реклама призывает покупать к этому дню подарки, чтобы увеличить продажи неходовых товаров.

Как оригинально отпраздновать День Валентина – смотрите в сюжете.