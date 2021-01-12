Каникулы или "дистанционка". Как работают школы и университеты во время локдауна

До 25 января ученики не будут посещать школы

Локдаун внес существенные коррективы в процесс обучения учеников и студентов. Жесткий карантин предусматривает, что дети в этот период не будут посещать учебные заведения. "Сегодня" собрали всю информацию о том, как будем учиться во время локдауна.

Школы

Плановые зимние каникулы запланированы с 25 декабря до 10 января. На время локдауна (8-25 января) Минобразования рекомендовало учебным заведениям продлить каникулы. Другой вариант – дистанционное обучение.

В школах должны были решить, начинать ли учебу, и сообщить об этом родителям.

В частности, в Ровно продлили каникулы до 18 января. В Харькове 1-4 классы должны отдыхать до 22 января, а 5-11 классы выйти на учебу. При этом большинство городов оставили прежние даты каникул.

Как будет проходить обучение?

В этом году Министерство образования внесло коррективы в правила дистанционной учебы. Ранее родители были возмущены тем, что из-за "дистанционки" дети проводили слишком много времени с гаджетами. После этого власти объяснили, что время занятий и время использования гаджетов – это разные вещи.

Так, за компьютером дети могут проводить такое количество времени:

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ученики 1 класса – не более 10 минут;

2-4 классы – не более 15 минут;

5-7 классы – не более 20 минут;

8-9 классы – 20-25 минут;

10-11 (12) классов на 1 час занятий – до 30 минут, на 2 часа занятий – 20 минут;

Это время учитель должен потратить на объяснение темы урока или обсуждение. После этого преподаватель должен дать детям задание, которое они буду выполнять без использования гаджетов.

Платформу для обучения также выбирает школа, но Минобразования рекомендует для учащихся 5-11 классов "Всеукраинскую школу онлайн", которую запустили Минобразования и Минцифры.

Университеты

О формате обучения и датах студентам должны сообщать в высших учебных заведениях. До 25 января все будут учиться дистанционно.

При этом стоит отметить, что графики и форматы учебы у всех учреждениях разные. Например, студенты Киевского национального университета культуры и искусств сейчас проходят практику, поэтому формат работы согласовывают с руководителями на базах, а в "Киевском политехе" часть студентов на заочной форме обучения сдают сессию, поэтому занятий на "дистанционке" у них тоже нет.

Напомним, ранее мы писали, как прошел первый день локдауна в украинских городах.