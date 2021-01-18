Карантин в Украине один из самых легких в Европе: Шмыгаль сравнил с другими странами

Уровень жесткости карантина в Украине один из самых низких в Европе – наша страна на 16-м месте.
Об этом сообщил на селекторном совещании у президента премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис главы государства.
Он напомнил, что за прошлую неделю было выявлено 44 402 новых случая заболевания COVID-19 (на позапрошлой неделе – 41 000). Премьер отметил, что снова начался медленный рост заболеваемости, за неделю госпитализировали 13 555 человек.
Глава правительства также привел статистику, свидетельствующую о жесткости карантина в европейских странах.
"Мы сравнили 18 европейских стран по индексу жесткости, который учитывает ряд показателей. Например, в Италии этот индекс составляет 87,9, в Германии – 85,1, в Греции – 84, в Австрии – 78, в Польше – 71. Украина среди 18 стран занимает 16-е место и имеет индекс жесткости 61,5 . То есть у нас один из самых низких показателей жесткости карантина", – сказал Шмыгаль.
Как сообщали новости "Сегодня", премьер заявлял, что правительство не планирует продлевать январский локдаун, однако после его окончания страна вернется к общенациональному карантину, а продлят его до 31 марта. Он призвал украинцев "не тешить себя иллюзиями" преждевременно, поскольку карантин продлится еще очень долго. Читайте подробнее, что будет после окончания локдауна.
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