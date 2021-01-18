Карантин в Украине продлят до 31 марта – Шмыгаль

Правительство не планирует продлевать "зимний" локдаун, однако после его окончания страна вернется к ограничениям "оранжевой" зоны – такой карантин продлится до 31 марта.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс-Украина".

"С 25 (января) мы перейдем, вероятно, к "оранжевой" зоне, которая действовала до введения этих правил. Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не исчезла", — отметил он.

При этом глава правительства призвал украинцев "не тешить себя иллюзиями" преждевременно, так как карантин продлится еще очень долго.

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Напомним, в Украине действует "зимний" локдаун, который коснулся сферы торговли и услуг, работы кафе, ресторанов и общественного транспорта. Что важно знать об ограничениях – читайте в материале "Сегодня".

Ранее также премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, почему на время локдауна запретили продажу носков.

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