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Карантинная запрещенка: какие товары нельзя купить в магазинах в локдаун

8 января, 14:49

Виталий Семченко

Эту продукцию придется заказывать через интернет

С сегодняшнего дня в Украине действует "зимний" локдаун. Согласно решению Кабмина, до 25 января в магазинах ограничивается продажа ряда непродовольственных товаров.

Сайт "Сегодня" собрал список запрещенной продукции, которую в течение следующих двух недель украинцы смогут приобрести только через интернет.

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Запрещенные товары во время локдауна

Напомним, ранее мы рассказывали, до какого числа продлятся "зимние" ограничения и что важно знать украинцам о новом карантине.

Кроме того, журналисты "Сегодня" провели рейд по Киеву и проверили, соблюдаются ли карантинные ограничения столичные рынки и магазины и есть ли нарушители правил.

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