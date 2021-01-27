Катаракта: современный подход в лечении

Технология малоинвазивных вмешательств под 3D контролем устраняет многие страхи и переживания пациентов с катарактой

О современном подходе в лечении катаракты нам рассказывает эксперт "Британского офтальмологического центра" Андрей Жук.

Эксперт "Британского офтальмологического центра" Андрей Жук (справа)

Существует много заболеваний, которые могут потребовать хирургического вмешательства в офтальмологии, с возрастом на первый план выходит катаракта. К счастью, технический прогресс и достижения в области медицинских технологий облегчают вмешательства на глазах для пациентов.

Многие люди до сих пор находят визит к офтальмологу весьма неприятным и предпочитают избегать его вообще. Впоследствии возможны различные осложнения и быстрое прогрессирование болезни, не говоря уже о дискомфорте, который испытывает человек.

Возможности для пациента с катарактой стали многогранее: мультифокальные искусственные хрусталики уже сейчас избавляют человека от очков, повышают остроту и качество зрения без возрастных ограничений, позволяя исправить многие оптические аномалии глаза.

Так называемые "болезни цивилизации" требуют постоянного контроля и соблюдения здорового образа жизни для предотвращения их дальнейшего развития и исключения дополнительного риска. Наиболее распространенной проблемой, начиная с молодого возраста, является снижение зрения вследствие постоянных нагрузок на зрительные органы.

По данным статистики, за последние 20 лет ситуация в этой области значительно улучшилась благодаря разработке инновационных методов лечения оптических несовершенств глаз.

Астигматизм, близорукость, пресбиопия – команда клиники "Британский офтальмологический центр" успешно справляется с данными аномалиями рефракции.

Если вы ощущаете дискомфорт, напряжение и нечеткость зрения – вы можете пройти обследование в клинике "Британский офтальмологический центр".

В настоящее время в Киеве, в клинике "Британский офтальмологический центр", стали доступны сверхточные системы с 3D-визуализацией, позволяющие выполнять наиболее сложные хирургические вмешательства. Во время работы с этой аппаратурой хирург как бы находится в непосредственной близости от места операции, и изображение транслируется в объемном виде, что позволяет действовать уверенно, сокращая время осознания расстояния, повышается качество обратной тактильной чувствительности.

Наиболее точный расчет искусственного хрусталика бесконтактно выполняется на новом аппарате с ультраточной оптикой ведущего немецкого производителя, что позволяет минимизировать возможность погрешностей.

Увидеть будущее. 3D зрение

Преимущества малоинвазивных вмешательств под 3D контролем устраняют многие страхи и переживания, которые люди испытывают по поводу операции. Отсутствие яркого света операционного микроскопа позволяет пациенту легко переносить весь процесс вмешательства. Небольшие проколы в глазу, через которые проводят вмешательства, стали еще меньше благодаря развитию новых технологий. Все это минимизирует риск кровотечения и других осложнений во время хирургических вмешательств данного типа.

Имплантация оптически совершенных искусственных хрусталиков позволяет получить превосходный результат естественного зрения без очков. 3D хирургия, ставшая доступной в "Британском офтальмологическом центре", позволила добиться значительного снижения уровня дискомфорта от лечения и достичь при этом максимального функционального результата, максимальной остроты и качества зрения.

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