Жуткая смерть бездомного и больного индуса на морозе возмутила Киев: все подробности (фото, видео)

По одной из версий, у мужчины в мороз забрали ключи от его единственной ночлежки

В столице разгорелся скандал из-за смерти дворника-индуса, который на днях умер жуткой смертью – замерз в полуразваленном автобусе без окон и дверей во дворе дома № 1б на улице Героев Космоса на Борщаговке. Сообщается, что умер он 15 января – в этот день мороз был до -11.

Об этом случае в соцсетях написала участница одной из групп, чем вызвала шквал обсуждений и негодования. По словам автора поста, мужчина умер после того, как выписался из больницы (его госпитализировали якобы с заболеванием сосудов), попробовал вернуться в свою каморку для дворников, но та оказалась закрыта. Якобы ночлежку закрыли после того, как поняли, что мужчина после больницы неработоспособен и отдавать ему ночлежку больше нет смысла. Мы узнали эксклюзивные подробности этой истории.

Как погиб дворник-индус

Как оказалось, на столичной Борщаговке об этом диком случае наслышаны десятки местных жителей, которые лично знали погибшего и теперь возмущены до предела.

Во дворах мы разыскали прогнивший микроавтобус. Местные жители подтвердили, что в нем на днях действительно было найдено тело дворника-индуса.

Тот самый микроавтобус на Борщаговке, где нашли тело иностранца

Немного больше о замерзшем на морозе дворнике нам рассказали непосредственно его коллеги.

"Мы его звали Аптаром, хотя как именно правильно произносится его имя – это сказать сложно. Ему было 37 лет, родом он был из Индии, там у него семья. Он действительно помогал нам, дворникам, получал за свою работу какие-то небольшие деньги, но был ли устроен официально – это вопрос к нашему руководству, – рассказала нам одна из дворников, женщина отказалась называть свое имя. – Поговаривают, что он болел эпилепсией, мог иногда выпить. При всем этом был местным любимчиком, а мне – как сын. Когда ему стало плохо неделю назад, одна дворничиха вызвала ему скорую, его забрали в больницу. Спустя два дня после нахождения в больнице его вроде бы выписали. По другим данным, он ушел оттуда сам. Захотел вернуться в подвал на ночь, но тот уже был закрыт". По словам дворников, этот подвал для замерзающего коллеги оказался закрыт В подвале на скамье так и осталась спецодежда дворника На наш главный вопрос, были ли у него ключи, женщина-дворник ответила так: "Не знаю. Правда, не знаю. Но подвал кто-то закрыл, потому что там находились кое-какие вещи. Например, чайник. Аптар почему-то не сбил замок, как это было раньше, а ушел в автобус… Вот и все, что я знаю. Больше узнать советую у нашего руководства".

Как комментируют в жэке и полиции

Мы обратились в жэк, который расположен на улице Якуба Коласа, 15б. В приемной нам напрочь отказали в возможности пообщаться с руководителем, которая может знать больше подробностей. На вопрос о том, работал ли у них дворник-индус, ответили категорически: никогда такого не было и нет. Впрочем, такой ответ совершенно разнится с тем, что неофициально рассказали нам дворники и местные жители.

"Он действительно убирал наши дворы, иногда мы его просили за небольшое вознаграждение перенести громоздкие вещи. Был очень добрым и безотказным человеком. Возможно, что жэк просто открестился", – рассказала нам жительница дома на проспекте Леся Курбаса.

По ее словам, у Аптара в Индии остались мама и брат.

Ситуацию прояснили в полиции Святошинского района Киева, где не только подтвердили смерть дворника-иностранца, но и сообщили, что ищут возможных виновных в его смерти.

"Открыто и расследуется уголовное производство по статье "Убийство". Об умершем известно, что он действительно официально не работал в этом жэке, но все же имел к нему отношение. Нам в жэке сказали, что ключи от его каморки у него были. Кроме того, мы не исключаем, что следователи смогут переквалифицировать статью на "Оставление в опасности", но пока нам не поступало соответствующего заявления", – рассказала нам пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник.

По ее словам, полиция уже проинформировала представительство Индии в Украине, дипломаты пообещали после завершения судебно-медицинской экспертизы взять на себя расходы, связанные с похоронами этого мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сильные морозы продержатся еще три дня, а оттепель наступит в середине недели.

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