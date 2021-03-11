Киевское здание Taryan Towers признано лучшим в мире. Кто его создал и что это значит для Украины

International Property Awards уже 27-й год награждает профессионалов в области жилой и коммерческой недвижимости со всего мира. Этот год особенно запомнился всем участниками и организаторам – из-за пандемии победителей объявили в онлайн-формате.

И это не единственный сюрприз для конкурса в этом году. Впервые за всю его историю награду в мировой номинации получил проект из Украины. Футуристический ЖК Taryan Towers признан лучшим жилым многоэтажным комплексом. Его строит компания Taryan Group под руководством Артура Мхитаряна. Первая из трех башен уже введена в эксплуатацию. Объясняем, что это за конкурс, кто создал проект и почему "Башни Будущего" смогли соревноваться с такими архитектурными гигантами, как всемирно известные Zaha Hadid Architects или азиатский архитектурный "лев" – Aedas.

Что это за конкурс?

Конкурс International Property Awards считается своеобразным "Оскаром" в мире недвижимости. С 1995 года авторитетное независимое жюри конкурса под руководством действительных членов Палаты Лордов Великобритании ежегодно выбирает лучшие проекты и компании в сфере недвижимости. В разное время победителями конкурса становились такие известные здания как американский One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, одно из самых высоких зданий мира Landmark 81, известный комплекс Etihad Towers из Абу- Даби, а в 2018 году победу завоевало самое известное кувейтское здание в форме традиционного арабского халата Al Hamra Business Tower.

В этом году в конкурсе принимали участие около 2000 проектов из 6 регионов – Европы, Азии, Африки, Арабских стран, Америки и Великобритании. Награды в конкурсе вручаются традиционно, как на региональном, так и на мировом уровне.

Украинские компании неоднократно участвовали в конкурсе International Property Awards и получали награды на региональном уровне, однако, впервые в истории конкурса проект из Украины получил признание на мировом уровне. Киевский проект Taryan Towers победил в номинации "Best residential high-rise development 2020-2021".

Кто создал проект-победитель?

Проект "Башен Будущего" придумал и создает украинский бизнесмен Артур Мхитарян. Эта фамилия известна украинскому рынку недвижимости уже более 25 лет. Отец Артура – Нвер Мхитарян – в 1995 году создал одну из первых частных строительных компаний Украины – "Познякижилстрой", которая была для своего времени одной из самых инновационных компаний рынка. Именно "Познякижилстрой" первой в Украине применила монолитно-каркасную технологию в жилом строительстве.

В 2011 году Артур Мхитарян основал свою компанию – Taryan Group, которая уже известна украинскому рынку недвижимости своими проектами Royal Tower, Jack House, а также оздоровительным комплексом Tsarsky City Resort.

Артур Мхитарян говорит, что хотел бы создавать в Киеве такие проекты, которые могли бы стать достопримечательностью не только в столице Украины, но и появись бы в других мировых городах – Лондоне, Дубае или Сингапуре. Являясь последовательным приверженцем современной архитектуры, в прошлом году Артур Мхитарян предложил власти и бизнесу совместными усилиями реализовать проект "Киев Сити – новый район", который смог бы разгрузить исторический центр Киева.

А теперь – давайте разберемся, что эта победа значит...

...для архитектурного сообщества и рынка

Украинские проекты способны конкурировать с самыми известными зданиями в мире. Теперь это не просто слова, а подтвержденный факт. Украинский рынок недвижимости получил сигнал, что в нашей стране можно и даже нужно строить не типовые проекты, а создавать новые архитектурные формы, соответствующие лучшим мировым стандартам. Мировое признание одного из украинских проектов может в перспективе стимулировать архитекторов и девелоперов выходить за рамки принятых в нашей стране стандартов строительства.

"За 28 лет существования премии мы старались создать площадку для наиболее ярких и амбициозных проектов со всего мира. Сейчас сотни компаний ежегодно принимают участие в конкурсе, который уже успели окрестить строительным "Оскаром". За последние несколько лет увеличилось количество интересных проектов из Украины, но победа Taryan Towers на мировом уровне свидетельствует о невероятном подъеме рынка недвижимости Украины и высоком уровне инноваций целого региона", – говорит президент International Property Awards Стюарт Шильд.

...для Украины

Как известно – встречают по одежке. В случае города, и даже страны, встречают по современной архитектуре, а значит – хорошему инвестиционному климату и перспективному рынку. По мнению Артура Мхитаряна, награда от International Property Awards по-новому открывает Украину перед мировым рынком недвижимости.

"Строительство высотных зданий – это всегда прогресс, это всегда развитие страны. Это всегда новый взгляд на мир. Если вы видите начало строительства небоскреба, это значит, что в город и регион начались инвестиции. Большие финансовые и ресурсные инвестиции. Мне кажется, что строительство современных зданий обладает определенной магией. Оно притягивает деньги. Для города, для страны, для его жителей. Строительство стимулирует внутреннее потребление всего того, что сегодня формирует ВВП Украины", – считает он.

...для столицы

Необычное здание, состоящее из трех башен, крыши которых соединены стеклянными мостами, очень выделяется в общем типовом ландшафте города, поэтому у "Башен Будущего" есть все для того, чтобы в будущем стать новой достопримечательностью города. К тому же, кроме жилой части, в комплексе предусмотрены и общественные зоны, которые после открытия станут магнитом для жителей и гостей столицы. Например – панорамный ресторан на крыше, музей будущего, парк с искусственным озером или планетарий.

...для жителей Taryan Towers

По словам Стюарта Шильда – президента International Property Awards, – критерии, по которым оценивали проекты 95 членов авторитетного международного жюри, включают в себя дизайн, качество, инновационные технологии, оригинальность безопасность и экологическую составляющую. По всем этим характеристикам, в совокупности, здание Taryan Towers получило самые высокие оценки. Это и стало причиной мирового признания проекта.

Инфраструктура сосредоточена в нескольких зонах. На крыше разместят тот самый панорамный ресторан, парк и даже площадку для запуска дронов. А в нижней части здания расположатся магазины, фитнес-центр Tsarsky с крытыми и открытыми бассейнами, игровые зоны для детей, школа раннего развития и многое другое.

Безопасность в Taryan Towers также на самом высоком уровне. Современные материалы и технологии позволяют чувствовать себя безопасно как жителям башен, так и гостям общественных зон.

На самом деле, появление и мировое признание такого проекта — это знаковое событие для города и страны. Это новые возможности и стимулы. Хочется верить, что в будущем, в украинских городах таких "космических" проектов будет больше. И сфера недвижимости сможет выйти на абсолютно новый уровень.