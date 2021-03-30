Кирилл Шевченко: Нацбанк последовательно работает над усилением институциональной независимости

Проделана большая работа по повышению ответственности органов управления банковских учреждений за принятые решения

Национальный банк Украины завершает подготовку предложений об изменениях в Закон "О Национальном банке Украины", направленных в первую очередь на усовершенствование отношений между Радой НБУ и Правлением Центробанка.

Об этом и других инициативах НБУ рассказывает Кирилл Шевченко, председатель Национального банка Украины, передает "24 канал".

Проделана большая работа, направленная на повышение ответственности органов управления банковских учреждений за принятые решения. Меры по обеспечению прозрачности и стабильности банков и банковской системы в целом изложены в законопроекте, который сейчас рассматривают профильные комитеты Верховной Рады. В первую очередь речь идёт о внутреннем банковском контроле и управлении рисками.

Уязвимым местом банковской системы остаются неработающие кредиты. НБУ, в дополнение к традиционным регулярным методам, предлагает создать специализированный финансовый суд как инстанцию для решения спорных вопросов. Вопрос обсуждается в экспертной среде с привлечением специалистов из американских и европейских банков.

Кирилл Шевченко отмечает положительную роль сотрудничества между Национальным банком Украины и Международным валютным фондом, подчёркивая, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку МВФ.