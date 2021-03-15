Когда Bellingcat покажет "Вагнергейт" и что мы там увидим?

Анонсируемый на 15 марта "тяжелый день для Украины" так и не состоялся – волонтерское разведывательное сообщество Bellingcat перенесло премьеру первой части фильма о сорванной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". Сайт "Сегодня" разбирались, когда же выйдет фильм, и что мы там можем увидеть.

Когда ждать выхода фильма?

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс уже объяснил, что якобы сегодня и не планировалось никакого фильма.

"Мы ее (дату) никогда не устанавливали. Расследование для документального фильма все еще продолжается, и как только это будет сделано, мы сообщим всем, когда он (фильм) будет выпущен", – заявил Хиггингс.

А вот журналист Дмитрий Гордон, который недавно анонсировал "тяжелый день для Украины 15 марта", назвал новую дату – "5 апреля, плюс–минус несколько дней". Вторая часть ожидается в августе-сентябре. Также он объяснил, что выход фильма пришлось перенести из-за визита автора расследования Христо Грозева в Киев.

"Христо Грозеву позвонили из Офиса президента и пригласили его в Украину, пообещав ему охрану и пообещав ему здесь предоставить целый ряд людей, которые якобы имеют отношение к спецоперации по поимке вагнеровцев и дадут свою точку зрения, изложат свое мнение. И Христо Грозев прилетел в Украину. Поэтому фильм не вышел 15 числа, потому что он прилетел сюда, где рассчитывал снять сотрудников Офиса президента и других людей", – рассказал журналист.

Что это была за спецоперация и чего ждать в фильме?

Главным управлением военной разведки Минобороны Украины, спецслужбами США и Турции была разработана уникальная по дерзости, стратегии и задумке спецоперация, результатом которой должна была быть поимка 28 вагнеровцев, среди которых двое непосредственно участвовали в сбитии Boeing МН17 в небе над Донбассом.

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По задумке спецслужб, вагнеровцев наняли для якобы охраны нефтяных вышек в Венесуэле. Для этого, из Москвы их должны были перевезти в Минск, оттуда турецким самолетом – в Стамбул, а дальше – в Каракас (Венесуэла). Во время перелета Минск – Стамбул планировалось осуществить якобы "экстренную посадку" в Киеве, где и были бы взяты боевики.

В ночь с 23 на 24 июля 2020 года боевики прибыли в Минск и 24-го должен был быть рейс в Стамбул (а по факту в Киев). А 24 июля на Банковой состоялось совещание, где президенту докладывали об этой спецоперации. Там присутствовали:

начальник Главного управления разведки Василий Бурба;

участник операции, первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий;

глава ОПУ Андрей Ермак;

начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко;

заместитель главы Офиса президента Роман Машовец;

в кабинете находилась и секретарь президента Мария Левченко.

По итогам этого заседания спецоперация якобы была остановлена, а боевиков "Вагнера" задержали белорусские спецслужбы, а спустя какое-то время отпустили в Россию.

"По моей информации, человек (который мог слить спецоперацию), который звонил в Беларусь, известен. Известно откуда он звонил, когда звонил и кому звонил", – заявлял Гордон.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов, который первым раскрыл подробности сорванной спецоперации, после встречи с Христо Грозевым рассказал, что речь в фильме пойдет не только о срыве операции.

"Больше всего фильм Bellingcat будет разоблачать террористов Путина, главный удар направлен в этом направлении", – подчеркнул он.