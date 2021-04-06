Когда в Украине наступит COVID-катастрофа: Радуцкий назвал условие

Коллапс системы здравоохранения – это когда врачи начнут подменять Бога и решать, кому жить, а кому нет

В Украине сейчас тяжелая ситуация с коронавирусом. Но если количество больных в сутки достигнет 35-40 тысяч человек – это будет катастрофа для страны.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина народный депутат, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что ровно год назад катастрофическим считалось количество в 5 тысяч больных в сутки.

"Осенью была катастрофа 25 тысяч, а на сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций. В отличие от первых двух волн, сейчас процент госпитализаций очень высокий", – сказал Радуцкий.

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Он объяснил, что такое коллапс системы здравоохранения, когда все больницы будут забиты больными.

"Я очень этого не хочу, чтобы наши врачи были вынуждены выполнять протокол очереди. Что такое коллапс? Это когда врач будет выбирать, кого спасать, а кого нет. Я бы врагам этого не пожелал. Я бы даже России такого не пожелал при всей нелюбви. Это те вещи, когда врач вынужден собой подменить Бога, решать, спасать жизнь человеку или нет. Вот это – катастрофа", – сказал нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Степанов заявлял, что в Украине будет расти количество заболевших COVID-19 и даже назвал пугающую цифру.

Также он рассказывал, способна ли Украина провести вакцинацию в этом году.

Видео: Сегодня