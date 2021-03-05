Версія українською
$ 27,76
33,41

Количество клиентов Moneyveo превысило 1 020 000 человек

5 марта, 13:45

Актуально

Рост популярности Moneyveo связан с расширением ее возможностей, новинками и привлекательными акциями

В конце февраля 2021 года количество украинцев, воспользовавшихся услугами финтех-компании Moneyveo, превысило 1 020 000 человек. Для сравнения – эта цифра почти в три раза больше населения островного государства Исландия, расположенного на западе Северной Европы. Постоянно растущая популярность Moneyveo связана с активным расширением ее возможностей, выходом технических новинок и, конечно, с привлекательными акциями для клиентов.

Так, до 31 марта в компании действует акционное предложение для новых клиентов, которое позволяет им брать кредиты Comfort по весьма выгодным условиям.

В чем суть акции

Оформив кредит в компании Moneyveo, каждый новый клиент получает льготный период пользования – 42 дня, в течение которого проценты не начисляются. По истечении указанного периода дисконтная ставка составит всего 0,65% от суммы остатка кредита.

А до 10 марта включительно те, кто оформит кредит Comfort на странице акции maldives.moneyveo.com.ua, – еще и автоматически станут участниками розыгрыша путешествия на Мальдивы. Определение победителя суперприза пройдет рандомно с 15 по 17 марта, а результаты розыгрыша будут объявлены на сайте акции и на YouTube-канале Moneyveo.

Преимущества кредитной программы Comfort

Comfort предполагает долгосрочное кредитование: максимальный срок – 126 дней, максимальная сумма – 30 000 грн. Продукт отличается от Smart-кредита, который выдается на месячный срок и меньшую сумму (до 22 000 грн), главным образом, возможностью длительного периода погашения.

Для клиентов выгоды кредитного продукта Comfort состоят в следующем:

Уход от формальностей и громоздкости в создании кредитных продуктов еще раз говорит о том, что компания придерживается customer-centric стратегии и предлагает простые, интуитивно понятные решения клиентам.

Новости на эту же тему:
акции кредиты кредитование Moneyveo

Реклама

Новости партнеров

Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар