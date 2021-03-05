Количество ПЦР-тестов увеличено в 400 раз с начала пандемии – Степанов

Министерство здравоохранения увеличило количество ПЦР-тестов в 400 раз с начала пандемии COVID-19. В начале пандемии количество тестов составляло 200 в сутки.

Об этом заявил в ходе часа вопросов к правительству глава Минздрава Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, на сегодняшний день оборудована кислородом 59 471 кровать, а также запущено в работу около 6 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких.

"А возможности тестирования увеличили с 200 тестов в сутки в начале пандемии до 80 тысяч на сегодня. То есть, в 400 раз. И это только тестирование методом ПЦР", – заявил министр.

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Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине запустят онлайн-платформу по вакцинации от COVID-19.

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