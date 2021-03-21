Коммунальщики убрали на Банковой после погромов. Но стало ли лучше? (фото, видео)

Сотрудники коммунальных служб закончили убирать "результаты" вчерашних беспорядков под зданием Офиса президента. Однако в итоге внешний вид Банковой почти не изменился.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Входные двери, в которых протестующие разбили стекла, сняли и отвезли в ремонт. Вместо них рабочие установили листы фанеры – новые "двери" теперь не закрываются на замки, зато держатся на саморезах.

Видео: Сегодня

Табличку "Президент Украины", которую вчера облили бензином и подожгли, пока не восстанавливали. Специалисты отметили, что вывеска сильно пострадала – копоть, краска, наклейки, однако восстановить ее можно. Вероятно, этим займутся уже завтра.

Надписи на стенах государственного здания оттирать сегодня также не будут. Специалисты пока решают, как это лучше сделать – чтобы не повредить облицовку.

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/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

Что было раньше?

20 марта сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили возле Офиса президента митинг, превратившийся затем в небольшой погром. Участники жгли фаеры, расписали из баллончиков стены ОП, разбили стекла, а также подожгли табличку "Президент Украины".

Под конец устроили "праздничный салют". Казалось, что бьют фейерверками прямо по окнам здания. 20 марта у Стерненко был день рождения, этим и объясняется салют.

Полиция практически не вмешивалась в происходящее. Лишь в начале акции попыталась оттеснить митингующих, но получила отпор. Все подробности читайте в материале "Сегодня".

Будет ли "большая война" с Россией и готовы ли сегодня украинцы убивать за Родину? Об этом наш обозреватель Александр Панченко (он же влогер-пенсионер Дед Панч) пообщался с молодежью в новом выпуске своего ютуб-шоу.