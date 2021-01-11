Компания "ТЕДИС Украина", национальный лидер в области дистрибуции FMCG-товаров, ввела социальный проект "Творим добро" по опеке над шестью домами для людей преклонных лет, которые расположены в Киевской, Львовской, Винницкой, Полтавской, Сумской и Донецкой областях. Сейчас в этих домах находятся 613 пожилых людей в возрасте до 102 лет.

Проект реализуется согласно Глобальным целям устойчивого развития 2015-2030, определенным ООН, среди которых, в частности, "Преодоление бедности" (Цель 1) и "Крепкое здоровье" (Цель 3). Эти направления актуальны для людей пожилого возраста и особенно тех, кто в силу различных обстоятельств остался без семейной поддержки и живет в специальных социальных учреждениях.

В проект "Творим добро" вошли Дом ветеранов сцены им Н.Ужвий (Киевская область), хоспис в г. Угнев (Львовская область), Винницкий областной пансионат для лиц с инвалидностью и пожилых людей, Вишняковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (Полтавская область), Мариупольский пансионат для ветеранов войны и труда №2 и Сумской гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда.

"Пандемия COVID-19 наиболее поразила пожилых людей. Но тем, кто остался без поддержки родных и близких, труднее всего. Компания воплощает национальный проект по поддержке домов престарелых "Творим добро", чтобы привлечь внимание украинского общества к одиноким людям, их проблемам и потребностям. Пожилым людям сверхважно понимать, что они не брошены, что их судьбами занимаются и они заслуживают более высокое качество жизни, чем то, что имеют сейчас", – подчеркнул Тарас Корнияченко, генеральный директор компании "ТЕДИС Украина".

Первой благотворительной акцией в рамках проекта стало вручение праздничных наборов к новогодним и рождественским праздникам. Благодаря разветвленной логистической сети, специалисты компании "ТЕДИС Украина" оперативно доставили подарки к своим новым подшефным. В 2021 году компания "ТЕДИС Украина" будет системно поддерживать шесть домов престарелых и уже разработала последующие социальные инициативы в рамках проекта "Творим добро".

Справка. "ТЕДИС Украина" – одна из ведущих украинских компаний по предоставлению логистических и дистрибьюторских услуг в области потребительских товаров. Национальная логистическая структура насчитывает 32 региональных структурных подразделения. Благодаря группе прямых продаж из 340 лучших специалистов компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из около 50 000 розничных точек продаж по всей территории Украины. Общий штат компании насчитывает 2500 сотрудников.

Компания входит в ТОП-5 в рейтинге "Лучшие компании для лидеров" в Украине, согласно опросу, проведенному Korn Ferry HAY Group. "ТЕДИС Украина" вошла в пятерку оптовых компаний ТОП-100 налогоплательщиков по данным Государственной налоговой службы Украины за 2019 год. Также компания "ТЕДИС Украина" заняла 8-е место в рейтинге "100 крупнейших частных украинских компаний" и 26-е место в рейтинге "50 лучших работодателей" по версии журнала Forbes Ukraine.