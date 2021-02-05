Кому "светит" жесткий карантин: Степанов назвал условия для "красной зоны"

Украина вернется к адаптивному карантину с делением на зоны. Кому не повезет с красными ограничениями

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал условия, при которых в Украине будут вводиться жесткие ограничения "красной зоны" в рамках адаптивного карантина. Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству.

По его словам, локальные ограничения будут вводиться в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации в конкретной области.

"Если будет увеличиваться нагрузка на систему здравоохранения такими темпами, которые могут привести к коллапсу, то на территории такого региона будет вводиться "красный" уровень опасности, который будет предполагать жесткие карантинные ограничения", – сказал Степанов.

Если заполненность коек с кислородом превысит 65% или будет рост более 50% госпитализированных в течение семи дней – будут вводиться жесткие ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации.

Как сообщали новости "Сегодня", после окончания январского локдауна страна живет в общенациональном карантине с ограничениями "оранжевой зоны" до конца февраля. Однако правительство будет не просто продлевать его, а снова введет адаптивный карантин.

Премьер-министр Денис Шимыгаль заявил, что карантин точно продлят до 30 апреля, но это еще не предел.

Видео: Сегодня