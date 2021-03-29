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Концлагерь оккупантов: Bellingcat узнал имена главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"

29 марта, 11:50

Виталий Семченко

Все они – выходцы из Донбасса, сейчас имеют гражданство России

Расследователи из Bellingcat установили личности трех россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Все они – выходцы из Донбасса. Сейчас имеют гражданство РФ. Их фото и данные паспортов опубликовал журналист Станислав Асеев, который в прошлом и сам был узником в концлагере боевиков.

По его словам, фигуранты причастны к жестоким пыткам, побоям и унижениям человеческого достоинства.

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"Теперь, имея данные их российских паспортов, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны, что, надеюсь, будет инициировано в ближайшее время как на ТКГ, так и нашим МИД", – отметил Асеев.

Видео: Сегодня

Подробнее о подпольной тюрьме "Изоляция" – читайте в материале "Сегодня".

Также мы публиковали историю донецкого журналиста Станислава Асеева, которого оккупанты незаконно удерживали в тюрьме.

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