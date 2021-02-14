Коронавирус, итоги недели: рост заражений, адаптивный карантин и старт вакцинации

На этой неделе прозвучали, похоже, самые оптимистичные новости с начала пандемии COVID-19 в Украине. В частности, что как минимум 38% украинцев уже выработали иммунитет против коронавируса, и что уже на следующей неделе планируется старт вакцинации.

Уровень заболеваемости растет

За прошедшую неделю выявили 26 294 новых случая заражения коронавирусом, умерли 733 украинцев, выздоровели 41 255 человек.

По данным Минздрава, начиная с 8 февраля в Украине на больничный режим лечения приняли 11 521 человек.

Сравним эти данные с прошлой неделей:

Количество заражений возросло на 900 человек.

человек. Число выздоровевших пациентов уменьшилось более чем на 13 тысяч (но это еще и связано со снижением инфицирования во время жесткого карантина), а вот госпитализированных — только на 105 .

(но это еще и связано со снижением инфицирования во время жесткого карантина), а вот госпитализированных — только на . И на 157 снизилось количество умерших от коронавируса украинцев.

В общем, COVID-19 снова набирает темпы распространения в Украине. И уже на следующей неделе мы можем вернуться к адаптивному карантину, когда регионы разделят на зоны в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

Приятное-опасное заблуждение

Вернемся к информации о том, что 45% украинцев и сами "не заметили", как приобрели иммунитет к COVID-19.

Эксперты призывают понимать, что речь идет только об обратившихся в лаборатории гражданах, но не о всех украинцах. Поэтому "радостные" цифры оказались ничем иным, как напоминанием, насколько вирус близок к каждому из нас.

И, к сожалению, медицина пока не может точно предсказать последствий вашей индивидуальной встречи с COVID-19.

"Возможно, будете только чихать, а возможно, окажитесь в реанимации с трубкой в горле", – предположил врач и кандидат медицинских наук Андрей Роханский.

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Сценарии, которые вас устроят

Если же вы успеете вакцинироваться до того, как встретитесь с COVID-19, события, скорее всего, будут развиваться по одному из трех сценариев:

вовсе не заболеете;

течение недуга будет бессимптомным, и вы его не заметите;

будете иметь легкую форму болезни, без осложнений.

Кроме того, у вас появится возможность свободного передвижения по Европе. А вот не привитым от COVID-19 гражданам в поездках за границу будет отказано, напомнил Владимир Зеленский.

Завтра стартует вакцинация

Украина договорилась о поставках препаратов от четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. И начало вакцинации пока только отдельных категорий граждан запланировали на 15 февраля.

Pfizer (США). Эффективность – 95%. Может защищать даже от тяжелых случаев COVID-19. Препаратом можно прививаться с 16 лет. В ближайшие дни в Украину поступит 117 тысяч доз. США пообещали предоставить спецоборудование, обеспечивающее хранение вакцины при экстремально низких температурах – от -70 до -80 градусов.

(США). Эффективность – 95%. Может защищать даже от тяжелых случаев COVID-19. Препаратом можно прививаться с 16 лет. В ближайшие дни в Украину поступит 117 тысяч доз. США пообещали предоставить спецоборудование, обеспечивающее хранение вакцины при экстремально низких температурах – от -70 до -80 градусов. Sinovac (Китай). Пока нет точных данных об эффективности (оказалась почти на 30% ниже заявленной). Но даже если не предотвратит болезнь, то обеспечит легкое ее протекание. Препарат можно использовать для массовой вакцинации .

(Китай). Пока нет точных данных об эффективности (оказалась почти на 30% ниже заявленной). Но даже если не предотвратит болезнь, то обеспечит легкое ее протекание. Препарат . AstraZeneca (Великобритания/Швеция). Эффективность после введения первой дозы — 76%, после второй — 82%. Иммунизация должна проходить в два этапа с интервалом в 8-12 недель. Испытания относительно пригодности препарата для детей начнутся в этом месяце. В то же время некоторые страны запретили применять вакцину AstraZeneca людям старше 55 лет .

(Великобритания/Швеция). Эффективность после введения первой дозы — 76%, после второй — 82%. Иммунизация должна проходить в два этапа с интервалом в 8-12 недель. Испытания относительно начнутся в этом месяце. В то же время некоторые страны . Novavax (США). Эффективность — 89,3%. Препарат будут вводить только взрослым. Действие вакцины на пациентах младше 18 лет пока не исследовали.

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Осторожно! Мошенники!

Не верьте людям, которые уже сейчас предлагают сделать прививку платно! Это шарлатаны. Вакцинация украинцев будет проходить согласно плану Минздрава.

А кому не стоит вакцинироваться от COVID-19 или следует повременить с прививкой – смотрите в нашем сюжете:

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