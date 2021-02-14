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Коронавирус, итоги недели: рост заражений, адаптивный карантин и старт вакцинации

14 февраля, 12:46

Ольга Литвин , Светлана Кузьменко

COVID-19 снова набирает темпы распространения в Украине

На этой неделе прозвучали, похоже, самые оптимистичные новости с начала пандемии COVID-19 в Украине. В частности, что как минимум 38% украинцев уже выработали иммунитет против коронавируса, и что уже на следующей неделе планируется старт вакцинации.

Уровень заболеваемости растет

За прошедшую неделю выявили 26 294 новых случая заражения коронавирусом, умерли 733 украинцев, выздоровели 41 255 человек.

По данным Минздрава, начиная с 8 февраля в Украине на больничный режим лечения приняли 11 521 человек.

Сравним эти данные с прошлой неделей:

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Infogram

В общем, COVID-19 снова набирает темпы распространения в Украине. И уже на следующей неделе мы можем вернуться к адаптивному карантину, когда регионы разделят на зоны в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.

Приятное-опасное заблуждение

Вернемся к информации о том, что 45% украинцев и сами "не заметили", как приобрели иммунитет к COVID-19.

Эксперты призывают понимать, что речь идет только об обратившихся в лаборатории гражданах, но не о всех украинцах. Поэтому "радостные" цифры оказались ничем иным, как напоминанием, насколько вирус близок к каждому из нас.

И, к сожалению, медицина пока не может точно предсказать последствий вашей индивидуальной встречи с COVID-19.

"Возможно, будете только чихать, а возможно, окажитесь в реанимации с трубкой в горле", – предположил врач и кандидат медицинских наук Андрей Роханский.

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Сценарии, которые вас устроят

Если же вы успеете вакцинироваться до того, как встретитесь с COVID-19, события, скорее всего, будут развиваться по одному из трех сценариев:

Кроме того, у вас появится возможность свободного передвижения по Европе. А вот не привитым от COVID-19 гражданам в поездках за границу будет отказано, напомнил Владимир Зеленский.

Завтра стартует вакцинация

Украина договорилась о поставках препаратов от четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. И начало вакцинации пока только отдельных категорий граждан запланировали на 15 февраля.

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Осторожно! Мошенники!

Не верьте людям, которые уже сейчас предлагают сделать прививку платно! Это шарлатаны. Вакцинация украинцев будет проходить согласно плану Минздрава.

А кому не стоит вакцинироваться от COVID-19 или следует повременить с прививкой – смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

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